No es ningún secreto que Oriana Marzoli es tan querida como odiada, y sus millones de seguidores se pueden equiparar a sus millones de detractores. No es algo que a ella le importe, pero lo cierto es que ahora que se marcha a trabajar a Italia la cifra puede subir, y mucho, porque ha sido confirmada como concursante de 'Grande Fratello VIP' (la edición italiana de 'Gran Hermano VIP')... y a algunos italianos no les ha parecido nada bien, y es que entre los comentarios en las redes sociales de los fans del programa parece que muchos la tienen calada.

Hace sólo unas horas que la cuenta de 'Grande Fratello' ha confirmado a Oriana ente sus nuevos concursantes (entre los que también está Luca Onestini) a pesar de que llevan en antena con la edición actual desde mediados de septiembre, y es que es un programa que les funciona tan bien en ese país que no les importa alargarlo el tiempo que haga falta: la edición anterior duró nada menos que 183 días (¡medio año!) con 37 participantes, y ésta, con 6 nuevos concursantes, no parece que vaya a durar mucho menos... pero ¿cuánto aguantará Oriana, conocida como es por abandonar los realities en tiempo récord?

Los comentarios en la publicación no dejan a nadie indiferente, y mientras muchos se preguntan "¿quién es ésta?", otros han salido a celebrarlo... pero muchos otros usuarios han lanzado veneno contra ella porque la tienen calada: "A esta aquí la siguen en Instagram solo porque es una p*tilla"; "Enloquecerá a todos... Oriana tiene un carácter muy fuerte y si se burlan de ella es una hiena"; "Su fama en España es igual a la de nuestra Karina Cascella. Provocadora de profesión, presuntuosa y con una buena dosis de antipatía. Sus días estarán contados en la casa" o "No me gusta ella, parece una falsa por la foto" son sólo algunos de los comentarios con los que los seguidores del programa le están dando la "calurosa bienvenida"...

Aún así, desde España parece que muchos le están deseando lo mejor. Muchos de sus seguidores están animándola con este nuevo proyecto, y también cara conocidas, como sus grandes amigos Fani Carbajo y Alejandro Bernardos: "¡Dale, nena! ¡Llegó la revolución!" y "¡Vamos ya, sister! ¡A romper Italia!", le han escrito respectivamente en los comentarios de la publicación.

Sin duda, Oriana llega ya generando polémica entre defensores y detractores, y eso que aún no ha entrado en la casa, pero lo que es seguro es que no va a dejar a nadie indiferente.