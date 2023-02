maría casado, embarazada de su primer hijo

María Casado y su pareja, Martina diRosso, están de enhorabuena. La periodista y la cantante viven su San Valentín más especial: están esperando su primer hijo. "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial, San Valentín. Te quiero Martina", ha escrito la presentadora de 'Las tres puertas' en sus redes sociales, junto a una imagen en la que besa a su pareja y un vídeo en el que muestra la ecografía y los primeros latidos del bebé.



Martina también ha compartido el vídeo y ha mostrado su felicidad ante esta nueva etapa d su vida: "¡Felicidad infinitaaaa! María y yo vamos a ser mamás y no puedo estar más emocionada. Tenía ganas de gritarle al mundo que la familia crece y que contigo todo es mejor. Nosotras siempre en el mismo equipo".

El post de María se ha llenado de felicitaciones. Una de las primeras ha sido Paula Echevarría. "¡Felicidades María! ¡Qué ilusión! ¡Seréis unas mamis estupendas!", escribió la actriz. A ella se han sumado Ion Aramendi, Adriana Torrebejano, Marwan y Sandra Golpe, entre otros.



María, que será mamá a los 45 años, ya ha comenzado con los primeros antojos. "Ahora todo se basa en satisfacer los antojos de mi mujer", ha escrito la cantante en sus redes sociales junto a una imagen de un chocolate calentito y una rueda de churros. María se ha reído ante la ocurrencia de su pareja y cuenta que "Martina también come...".

La pareja ha elegido una clínica de reproducción asistida de Marbella para hacer realidad su deseo de ser madres. Fue precisamente en esta ciudad malagueña en la que ambas posaron por primera vez en un photocall como pareja, el 8 de agosto de 2021. Fue durante la gala Starlite, de la que fue presentadora Casado.



Desde entonces, las muestras de cariño de ambas en redes sociales ha sido constante. El pasado agosto, Martina diRosso compartió una declaración de amor para María Casado: "Algo debí hacer muy bien en otra vida para que en esta, tenga a una mujer tan maravillosa a mi lado. Gracias por elegirme cada mañana, en mis mejores y en mis peores. Lo más bonito de tenerte cerca es que sacas lo mejor de mí. Te amo, María", escribió la cantante.

¡Enhorabuena pareja!

Martina diRosso, ¿quién es la pareja de María Casado?

La mujer que ha robado el corazón de la presentadora tiene una amplia trayectoria en el mundo del arte. Es cantante, productora musical y compositora, pero le encanta la fotografía. De origen catalán, como la presentadora, Martina se mudó a Sevilla cuando tenía 11 años y a los 20 decidió recorrer Europa.



En su Instagram tiene más de 10.ooo seguidores, donde comparte sus trabajos musicales. Publicó su primer single en junio de 2022. A través de sus redes sociales también podemos conocer un poquito más de ella. Martina contó que odia el mazapán y los bombones de coco y que no puede salir a la calle sin llevar los labios pintados de color carmín. La cantante también tiene un gato llamado Havana y es muy fan de Camilo, a quien pudo conocer. "Cumplí mi sueño: contarle cuanta inspiración supuso para mí conocer su música", escribió sobre el cantante.