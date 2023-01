¿A quién no le gusta una buena comedia romántica? Por supuesto, muchos cinéfilos no ven con buenos ojos este género, alegando que nunca degradarían su alta sensibilidad con una insípida "película de chicas". Sin embargo, en la intimidad de sus hogares, esos mismos snobs seguramente bajan las persianas y silencian sus teléfonos cada vez que ven una película de Nancy Meyers o Nora Ephron en la televisión durante una perezosa tarde de fin de semana.

Si prescindimos de las pretensiones cinematográficas, no es difícil entender el atractivo perdurable de la comedia romántica. Cualquiera que haya estado enamorado, o que haya deseado estarlo, sabe las cosas raras que puede hacer sentir a una persona: no hay emoción igual. Pero, como suele decirse, el amor es algo muy variado, al igual que las comedias románticas. Y como ahora se acerca San Valentín, pues os hemos preparado algunos especiales que seguro que os interesan, como las mejores series de amor y románticas de todos los tiempos. Y siempre es posible que hayas caído en este artículo de rebote y no te interese nada el género, pues entonces prueba con las 100 mejores películas de la historia del cine ordenadas de peor a mejor.



Algunas son sofisticadas y seguro que están en las mejores películas de amor de la historia, otras son como sacarina, y otras están también entre las mejores películas de amor y románticas de Netflix. Algunas son cínicas, mientras que otras son directamente tontas. Hemos tenido todo esto en cuenta a la hora de elaborar esta lista de las mejores comedias románticas de todos los tiempos. Y si ya las has visto todas y quieres saber todo lo que podrás ver este año, también sabemos cuáles serán las mejores películas de amor de 2023. Incluso si usted es una de esas personas que finge que no le gustan las comedias románticas, seguro que encontrará algo que le guste. Y si esto te parece poco y quieres algo más fuerte, no dudes en consultar las mejores películas eróticas de Netflix.