Íñigo Onieva, el prometido de Tamara Falcó, no es socio de Cristiano Ronaldo en su nuevo restaurante. El futbolista, instalado en Emiratos Árabes con su familia tras su fichaje por el Alnass, ha utilizado sus redes sociales para anunciar su nuevo proyecto: una sede en Oriente Medio de 'Totó', su restaurante italiano favorito que está en Madrid. El portugués visitó este establecimiento en uno de sus recientes viajes a la capital asegurando que es uno de sus preferidos y que pronto tendrá un nuevo local en los Emiratos Árabes. Y es que el novio de Georgina está encantado con la propuesta gastronómica de este local que te transporta a la Italia de los años 50 y 60 donde podrás degustar recetas típicas de su cocina como la burrata, el tartar o la fregola di Sardegna.

Cristiano Ronaldo abrirá el nuevo 'Totó' en Oriente Medio de la mano del grupo MABEL Hospitality, propietario de otro restaurante de renombre y con recorrido internacional TATEL. El futbolista tiene como socios, en este negocio de restauración, o otros deportistas como Rafa Nadal, Pau Gasol o Rudy Fernández pero Íñigo Onieva no está entre los socios del grupo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de lo que se ha publicado, Íñigo Onieva no es socio de Cristiano Ronaldo ni de la firma sino que es un trabajador de la misma y, desde 2022, es el encargado de gestionar el ocio nocturno de 'Totó'. A la inauguración del local en Madrid, el empresario acudió del brazo de Tamara Falcó y, desde entonces, organiza las actuaciones y DJ's que se pueden disfrutar en el local. El prometido de la marquesa de Griñón está encantado con su trabajo y lo compagina con los preparativos de su boda que se celebrará el próximo 8 de julio. Este 2023 se presenta lleno de buenos proyectos y mejores noticias para el ingeniero después del disgusto que se llevó con su ruptura con Tamara a la que pudo reconquistar.

Gtres