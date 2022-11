Estamos todos con los nervios a flor de piel, ya que el Mundial de fútbol es una cita importante en el mundo deportivo. Tras cuatro años de la victoria de los franceses en la Copa Mundial celebrada en Rusia, con una pandemia mundial de por medio, y con la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo del fútbol vuelve a reencontrarse este 20 de noviembre en el país árabe Qatar, un lugar que no está eximido de polémicas: la situación de la mujer en el país, la problemática con el colectivo LGTBI y el blanqueamiento que hay hacia Qatar en el Mundial.

En este sentido, varios youtubers como Ibai LLanos se han negado a ir al mundial y ha criticado su celebración: "¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás. Lo que la gente piensa está muy alejado de la realidad con respecto a las cosas que ocurren internamente", ha expresado en su canal de Twitch. Además ha ejemplificado con la selección danesa: "Ceo que dijo que no quería ir y se han escondido el escudo. Es un gesto que, por lo menos, deja claro al mundo lo que piensa, pero lo van a jugar, al fin y al cabo", comentaba.



Polémicas a parte, los preparativos para el encuentro ya están en las últimas, recordemos que para este nuevo Mundial, la representante de Eurovisión en 2022 Chanel -quien quedó en tercera posición en el ranking del Festival con su hit 'Slowmo'-, ha lanzado 'Toke', el single de la selección española para el Mundial.

Por otro lado, el Mundial es un evento deportivo que reunirá no solo a los mejores jugadores del mundo, sino que también estarán los futbolistas más guapos. Por esta razón, vamos a repasar algunos de los jugadores con más atractivo que han sido convocados para representar a su selección en el Mundial de Qatar 2022.