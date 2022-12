Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vuelto a hacer las maletas para cambiar su lugar de residencia y es que, después de miles de rumores que les ubicaban en una punta diferente del planeta, al fin se ha conocido el nuevo destino profesional del futbolista portugués. Después de salir (de malas maneras) del Manchester United dos días antes de arrancar el Mundial de fútbol de Qatar que está disputando con su selección, el portugués ha firmado con un nuevo equipo al que se incorporará a partir del 1 de enero. Un destino que no está muy alejado del lugar donde se encuentra en estos momentos: Arabia Saudí.

La familia, que ha viajado al completo para apoyar al portugués y a su selección de fútbol en los mismos estadios y aprovechar para hacer algo de turismo en Doha, hará de nuevo las maletas para seguir al futbolista alejándose esta vez de Europa. Y es que, el jugador internacional ha dejado aparcada la competitividad de las primeras ligas para apostar por un contrato más alto, puesto que está a punto de colgar las botas.

Según ha revelado 'Marca', la ficha de Cristiano Ronaldo será de 100 millones de euros a los que se le sumará los incentivos por victorias, goles, y posición del equipo en la liga, así como los ingresos publicitarios que no pararán de llegarle. Así, el diario deportivo ha calculado que realmente la relación entre el equipo, Al-Nassr, y Cristiano proporcionará al portugués cerca de los 200 millones por temporada. Por ahora, el contrato se ha firmado por dos temporadas.

Pero esto no es todo, y es que Cristiano Ronaldo, quien ha hablado de la muerte de su hijo, será además la imagen del país en el exterior, así como lo fuera Andrés Iniesta de Qatar. Esto le ha añadido aún más volumen a la ficha económica del jugador.

Ahora, Georgina y su familia aterrizará en un entorno muy diferente al que está acostumbrada convirtiéndose en el gran apoyo de Cristiano en esta recta final de su carrera pues se encuentra a punto de cumplir los 38 años. Esto ha hecho que la familia esté ya preparando cómo vivirán después de que se termine este último contrato y, para ello, la pareja ha comprado una mansión valorada en 20 millones de euros en Portugal.