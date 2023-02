Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña han reaparecido muy juntos por San Valentín. La pareja ha estado atravesando una etapa de lo más complicada desde que se conoció que el colaborador tuvo un idilio con Alba Carrillo. Han pasado dos meses de ese sonado encuentro entre los colaboradores y, en ese tiempo, Jorge se ha encargado de recuperar lo que más le importa en este mundo: su familia y su mujer. Tras aparecer en sus redes sociales juntos, hemos podido deducir que las cosas en el matrimonio van favorablemente y seguro que ya han salido de esa crisis tan fuerte.

Con motivo del Día de San Valentín, el ganador de 'Supervivientes 2020' ha dejado atrás toda la polémica y declaraba su amor públicamente a su mujer. El ex guardia civil ha echado la vista atrás para rescatar una imagen de su álbum privado durante uno de sus viajes a Grecia "donde poco a poco íbamos creando el sendero de nuestra vida. Gracias por este caminar juntos", escribía.

A parte de rebuscar en el baúl de los recuerdos, la pareja pudo disfrutar de una cena romántica este 14 de febrero, aunque algo peculiar, ya que estuvieron acompañados de su hijo Marlon, de siete meses.

Jorge Pérez no ha sido el único que se ha pronunciado este día. Alicia Peña también aprovechaba el día de los enamorados para hablar de su experiencia personal en el amor: "Después de aprender, disfrutar, vivir y recorrer el camino de la pareja durante 18 años te digo: 'Edificó su casa sobre la roca, y cuando llegaron la lluvia y el viento, no pudieron contra ella, porque estaba construida sobre la roca". Te deseo que cuides y trabajes el amor por si algún día llegan esas tormentas".