Que Alba Carrillo no tiene pelos en la lengua es algo que todos sabemos a estas alturas, y como no podía ser de otra manera la colaboradora no se ha cortado a la hora de lanzar un nuevo 'zasca' a Jorge Pérez, antiguo amigo y ex colaborador de Telecinco con el que tuvo una 'noche de pasión' las pasadas navidades. El ex guardia civil decidió retirarse de la televisión para proteger a su familia y trabajar en recuperar su matrimonio con Alicia Peña, pero ni con esas ha conseguido dejar de ser noticia, y volvía a protagonizar un curioso momento en 'La isla de las tentaciones' cuando Sandra Barneda comentaba su esperada vuelta a la televisión.



Este sábado 18 de febrero se emitirá la entrevista que Paz Padilla le ha realizado para 'Déjate querer', programa en el que ha tomado el relevo a Toñi Moreno, y cuando Barneda metía la cuña publicitaria para anunciar el reestreno del programa durante la emisión de 'La isla de las tentaciones' este pasado martes por la noche, la presentadora quería saber si conocía el detalle que protagonizará Jorge durante el programa, en el que "le dará una sorpresa a su mujer", y el 'zasca' pudo oírse en toda España.

Mediaset

"Ya se la dio el pasado noviembre", respondía Alba sin cortarse un pelo refiriéndose al tonteo que protagonizaron durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content. Y es que Alba ha decidido no callarse respecto al tema, ni siquiera bajo la amenaza de demanda de Jorge. La colaboradora ha defendido en todo momento su libertad de hacer lo que quiera porque es una mujer soltera, algo en lo que muchos están de acuerdo, pero también ha habido voces que han cargado cierta responsabilidad en ella por querer tener algo con un hombre casado.