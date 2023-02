Este 14 de febrero el amor está en el aire más que nunca y, para celebrar San Valentín, nada mejor que repasar las parejas de famosos que celebran, por primera vez, el Día de los Enamorados. Muchos son los rostros conocidos que festejarán este día especial junto a sus nuevas parejas y, a continuación, repasamos los nombres de algunas de ellas. Santi Burgoa y la actriz Vanesa Romero son unos de ellos pero no los únicos. Laura Escanes y Álvaro de Luna también disfrutan de su primer 14 de febrero como pareja. Fue en septiembre de 2022 cuando la influencer y Risto Mejide anunciaban su separación tras una historia de amor de más de siete años y una hija en común, Roma. Tras algunos rumores, era la propia Laura la que, en enero de 2023, confirmaba que había comenzado una relación con el artista a través de un vídeo de Tiktok.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira también celebrarán su primer Día de los Enamorados. Desde que 'Supervivientes 2022' les unió, la colaboradora y el esgrimista se han vuelto inseparables aunque su primer San Valentín no podrán celebrarlo en amor y compañía. La sobrina de Isabel Pantoja se encuentra con su tía en Estados Unidos como asistente de su gira americana mientras que el deportista se ha quedado en Madrid recuperándose de una lesión y entrenando.

Sorpresas por San Valentín

El 14 de febrero es el día del amor por excelencia y, en el San Valentín de 2022, varias parejas anunciaron que estaban juntas y nos mostraban cómo celebraban su amor en redes sociales. Fue el caso del actor español Iván Sánchez y la actriz venezolana Irene Esser, que confirmaron su relación ese día. Otra pareja que también anunció su relación el 14 de febrero de 2022 fue la formada por la cantante Ana Guerra y Víctor Elías, y no solo festejaron el día, sino que también sacaron una balada juntos. ¿Será el 2023 otro año de parejas sorpresa el Día de los Enamorados? Mientras tanto repasamos las parejas de famosos que celebran su primer Día de los Enamorados. ¡Love is in the air!