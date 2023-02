Laura Madrueño está a punto de comenzar una de sus mayores aventuras profesionales y personales. La periodista, presentadora de El Tiempo en Mediaset, sustituye a Lara Álvarez en 'Supervivientes 2023'. Nerviosa ante este nuevo reto, Laura reconoce que echará de menos su día a día con su marido, Álvaro; sus padres; sus mascotas; y su huerto, aunque no se achanta ante nada y está deseando comenzar la aventura.

La presentadora viaja a Honduras con los deberes hechos: lleva su propio equipo de submarinismo, tiene los estilismos preparados -"Vais a ver líneas diferentes en las tres galas semanales. Van a ser cosas 'muy yo'", nos confiesa- y sobre todo, ha pedido consejo a la persona que más sabe de su trabajo: Lara Álvarez. "Ha sido muy generosa y súper cariñosa conmigo. Sobre todo me ha transmitido que va a ser, probablemente la mejor experiencia profesional de mi vida y que lo disfrute. Que el equipo es increíble... me llevo todos esos consejos como oro en paño. Estoy súper agradecida sobre todo por que me haya transmitido esa positividad", nos ha contado Laura.



Las comparaciones entre ambas presentadoras no se van a hacer esperar pero es algo sobre lo que Laura no ha pensado mucho porque considera que ella y Lara son "muy distintas", además, ha elegido estilismos muy distintos a los que llevaba Lara. "No tengo miedo a las comparaciones, aunque tampoco me lo he planteado mucho. Creo que somos dos personas muy distintas", sentencia en el vídeo que puedes ver arriba.

Al igual que Lara, Laura afirma ser "súper cariñosa y sensible" y no ve extraño que le coja cariño a los concursantes. "Tengo que guardar distancia... y les voy a ver pasar calamidades, sufrir, no ganar en las pruebas... por esa parte va a ser más complicado, y yo además soy súper llorona, así que a ver cómo gestiono esa parte. Pero no me importa que me veáis llorar o reír, lo que me importa es que me conozcáis. Y además me han pedido que sea yo, que menos mal, porque no sé ser de otra manera. Me apetece mucho reírme en televisión, y es algo que llevaba años queriendo hacer", sentencia.