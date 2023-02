Laura Madrueño ya está casi preparada para coger las maletas y enfrentarse a la que reconoce que va a ser 'la experiencia profesional más importante de su vida', y es que la sustituta de Lara Álvarez en 'Supervivientes' está a punto de coger el testigo de uno de los pesos pesados de la televisión. La nueva presentadora del reality de supervivencia, que hace poco se confesaba junto a su novio en el podcast 'Huracán Madrueño', adelanta que vendrá con muchas sorpresas, que ya tiene pensados prácticamente los estilismos que se pondrá gala tras gala, e incluso ha opinado de los primeros concursantes que se han conocido -Ana María Aldón y Patricia Donoso-, y sentencia: "Van a dar que hablar".



También ha asegurado que no tiene "ni idea" de quienes conforman el casting de la nueva edición, aunque espera que sea muy variado, especialmente con deportistas como Yulen Pereira, de la edición de 2022: "Hay que estar muy preparado para muchas pruebas, aguantar, pasar hambre... y precisamente los deportistas pueden dar mucho juego porque tienen mucha cabeza y poder mental para tener esa fuerza", ha afirmado.

Ella también reconoce que es una gran deportista, y echará de menos su día a día con su novio, sus padres, sus mascotas o su huerto, aunque no se achanta ante nada: "Me encantará probar las pruebas, y yo soy una persona súper deportista, así que seguramente me apetecerá ver realmente lo duras que son", ha revelado. Sin duda, tiene un gran hueco que llenar dejado por Lara Álvarez, pero se muestra preparada y con ilusión, aunque si algo va a echar en falta es su rutina: "Yo aquí salgo a hacer deporte a diario, hago mis comidas, cuido mi huerta... esa será la parte más dura, pero bueno, yo creo que allí me van a cuidar un montón, y no creo que me vaya a dar tiempo a echarlo de menos", asegura.

Así ha hablado con nosotros sobre esta aventura que se le presenta, que ha calificado como "un sueño hecho realidad".



¿Hay nervios, mariposas en el estómago?

Sí, hay mariposas, nervios, estoy expectante... hay muchas ganas de llegar a la isla y de empezar a trabajar con el equipo ya 'in situ'. También con mucha responsabilidad, va a ser el reto más importante de mi carrera, aunque me parecía un privilegio. Somos muy pocos los presentadores que tienen la oportunidad en su vida de presentar un programa como 'Supervivientes', que ha hecho historiad e la televisión, con más de 200 personas trabajando allí. Creo que verlo allí será espectacular.

¿Cómo recibiste la noticia?

Imagínate. Me reunieron y me lo dijeron, justo además en una semana frenética, de mucho trabajo. Pero en la tele ya sabéis que todo puede pasar, y me ha enseñado a que hay que trabajar con ilusión a diario, y a cada uno le llega su momento de brillar. Voy a aprovechar la oportunidad al máximo.

¿Lo tuviste claro desde el principio?

Sí. Yo no pude decirle que no, ya no sólo por la maravilla de programa que es, sino porque es un gran reality de la televisión, que ha hecho historia, y a mí personalmente, por esa parte de los documentales submarinos, que me encantan, voy a estar todo el día metida en el agua... y todo eso poder compaginarlo con lo que me gusta, que es comunicar, es un sueño hecho realidad.

¿Has pedido ya hacer un directo debajo del agua?

De momento, no (ríe), pero vais a ver muchas sorpresas.

Tú te llevas tu propio equipo para bucear, ¿no?

Sí, lo primero que he metido en la maleta. Y es lo único que tengo listo. Me tengo que poner ya con lo demás.

"Estoy agradecida a Lara por su positividad"

¿Los estilismos ya están listos?

Sí, sobre todo la línea que vamos a seguir, pero vais a ver líneas diferentes en las tres galas semanales. Van a ser cosas 'muy yo'.

Adelántanos algo...

En mi último podcast, 'Huracán Madrueño', salgo con Maite, que es mi estilista, y ahí lo cuenta todo. TEnía muchas ganas de trabajar con ella, le pone muchísimo cariño, y desde antes de navidades llevamos trabajando en un estilismo que me haga sentir cómoda.

¿Le has pedido consejo a Lara?

Sí, ha sido muy generosa y súper cariñosa conmigo. Sobre todo me ha transmitido que va a ser, probablemente la mejor experiencia profesional de mi vida y que lo disfrute. Que el equipo es increíble... por esa parte, gracias a ella, voy muy tranquila, porque el programa está súper bien engrasado, me van a ayudar en todo, voy a estar apoyada por todos... o sea que me llevo todos esos consejos como oro en paño. Estoy súper agradecida sobre todo por que me haya transmitido esa positividad.

Lara decía que les cogía mucho cariño a los concursantes. ¿Crees que te va a pasar?

Sí. Yo soy súper cariñosa y sensible, y esa parte quizás es la que más me va a costar. Al final les tengo que tratar a todos por igual, tengo que guardar distancia... y les voy a ver pasar calamidades, sufrir, no ganar en las pruebas... por esa parte va a ser más complicado, y yo además soy súper llorona, así que a ver cómo gestiono esa parte. Pero no me importa que me veáis llorar o reír, lo que me importa es que me conozcáis. Y además me han pedido que sea yo, que menos mal, porque no sé ser de otra manera. Me apetece mucho reírme en televisión, y es algo que llevaba años queriendo hacer.

¿Cómo vas a llevar el estar más de tres meses fuera de casa?

Es la peor parte, porque yo soy muy casera, y además tengo mu huertito, soy muy cocinillas... y lo que peor llevo de viajar es salir de la rutina. Porque yo aquí salgo a hacer deporte a diario, hago mis comidas, cuido mi huerta... pues esa es la parte más dura, pero bueno, yo creo que allí me van a cuidar un montón, y no creo que me vaya a dar tiempo a echarlo de menos. Aunque allí también voy a poder cocinar, porque voy a tener mi casita. Creo que se me va a pasar volando.

¿Podrá ir Álvaro a verte?

¡Eso espero! Ya veremos si me hace alguna visitilla.

¿Qué te ha dicho él de la aventura?

Me ha apoyado desde el primer momento sin dudarlo, que es algo que se agradece infinito, porque que tu pareja te diga 'vete con los ojos cerrados', aunque él se quede aquí triste... al final es algo que se agradece.

¿Y tu familia?

Con mucha alegría también.

Van a estar todos pegados a la pantalla viéndote entonces...

Sí. Además, era súper importante que me apoyaran, porque yo soy hija única, y al final dejo a mis padres aquí, que están estupendamente, pero son mayores... Y va a ser la primera vez que me separo de ellos tantos meses. Cuando se lo dije, yo estaba súper nerviosa, y verles a ellos tan emocionados y tan felices por esta oportunidad... vamos, están súper contentos.

Te veo en tus ratos libres haciendo videollamadas.

¡Sí!

Ya se está empezando a conocer el casting: Ana María Aldón, Patricia Donoso... ¿qué opinas?

Bueno, pues que van a dar que hablar. Y aunque no os lo creáis, del resto del elenco de concursantes no sé nada.

Si pudieras elegir, ¿a quién te gustaría ver en la isla?

No lo había pensado, pero sí me gustaría, como si fuera la carta de los Reyes, que fuera un casting muy variado, que no sólo sea gente del mundo del corazón, sino que haya deportistas, escritores... no sé. Pero sobre todo ver a gente muy deportista o más preparada mola mucho, porque hay que estar muy preparado para muchas pruebas, aguantar, pasar hambre... y precisamente los deportistas pueden dar mucho juego porque tienen mucha cabeza y poder mental para tener esa fuerza.

Lara decía que probaba las pruebas. ¿Tú también? ¿Hay alguna que te de respeto?

No lo sé, no sé si habrá pruebas nuevas, pero sí, me encantará probarlas, y yo soy una persona súper deportista, así que seguramente me apetecerá ver realmente lo duras que son.

¿Qué deportes te gusta practicar?

Natación casi a diario, y luego tengo también un entrenador personal para entrenar la fuerza, sobre todo la parte del 'core', porque tengo problemas de lumbares por una hernia que tuve esquiando, así que tengo que mantener una rutina estricta para no perder tono muscular. Haré todo lo que pueda.

"¿Un programa propio? Ya veremos"

¿Te preocupa algo de allí?

Sobre todo los insectos, que me hacen bastante reacción, y allí los insectos... todo el rato que no esté presentando intentaré estar cubierta con ropa ligera y sombrero, también para evitar muchas horas de exposición solar, porque van a ser muchas horas expuesta... así que cuidaré la piel al máximo.

Después de esto... ¿un programa propio?

Bueno, ya veremos. De momento tengo un programita en una isla que tela... (ríe). Pero cuando regrese seguiré con 'El Tiempo', que ya sabéis que me encanta lo que hago, con mis colaboraciones en programas... y me encantaría compaginarlo con entretenimiento y estas cosas de aventura, de cocina, de viajes... hay muchas cosas que se puedan explorar. Ya veremos.

Esto va a suponer mucha exposición mediática, ¿estás preparada?

Esto me lo tenéis que contar vosotros. La gente ahora me conoce mucho, y ya da igual ir con gorra, con mascarilla... es increíble. Me han llegado a reconocer por la risa.