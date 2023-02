Blanca Paloma se ha convertido en la estrella invitada en cada evento público de las últimas semanas. Desde que se ganara el derecho a representar a España en Eurovisión 2023 tras alzarse con la victoria en el Benidorm Fest, la cantante ha acudido a todo tipo de eventos, desde los Goya donde se coló con un gran vestido en la alfombra roja hasta el desfile de Jorge Vázquez, donde ha paseado su característica pose en los photocalls.

Tras este último evento de la moda española, la joven ha tenido un momento para atender a los medios de comunicación, donde ha revelado que sigue preparándose a tope para el Festival de Eurovisión que este año se celebrará en Inglaterra, ante la imposibilidad de hacerlo en Ucrania. Una preparación que no solo es vocal y escénica sino también mental, y para esto último, asegura, aún necesita una última cosa.

Con toda la naturalidad del mundo, la artista ha asegurado que aún está "asimilando la experiencia", no solo el Benidorm Fest, sino también todo lo que está viniendo detrás aunque está "encantada porque es una forma de estar dentro del arte de mi país", algo que la tiene encantada a pesar de que es "una gran responsabilidad".

Para enfrentar este reto tiene muy claro a quién tiene que acudir: a Chanel. "Tengo pendiente un café con ella para que me enseñe tips de supervivencia porque si el Benidorm Fest fue duro... la que se viene ahora es el doble". De esta forma, ha confesado que tiene "un feeling muy bueno" con ella, lo que se vio en la entrega del micrófono en Benidorm, no descarta trabajar con ella ni con ninguno de sus compañeros de las dos ediciones del Benidorm Fest: "Espero que después de Liverpool tener oportunidad de hacer links, porque hay colaboraciones muy interesantes".

Por otro lado, se ha pronunciado acerca de los discursos de odio que se han gestado en los últimos meses en torno al festival, a lo que no ha prestado mucha atención pues está "convencida de lo que hago", aunque sí que lo ha criticado: "Cuando estás tan expuesto hay gente a la que le gustas y gente que no, pero esto no justifica que haya gente que se expresa de forma tan destructiva. Tenemos una labor, artistas y medios, de enseñar al público que hay que intentar dejarlo a un lado porque estamos trabajando duro para que nuestro trabajo sea lo más fiel a nosotros mismos y eso es un valor y valentía".