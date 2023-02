Los eurofanes siempre han prestado atención al proceso de selección de nuestro representante anual del festival musical por excelencia. Cada año, bajo el título en que se estrenase, había millones de seguidores de Eurovisión pendientes de la notificación por parte de RTVE de cómo se iba a desarrollar la elección del candidato español y, no sin polémicas, se mantenía un razonable interés por el asunto desde el público generalista. Pero desde el estreno del Benidorm Fest en 2022 el nivel de expectación ha subido como la espuma. Un año más tarde, la edición de 2023 ha terminado con audiencias más modestas, quizá, a lo largo de todas las emisiones, pero sí generando debate entre la población. Ahora, desde el 4 de febrero, ya tenemos ganador. Blanca Paloma se ha proclamado vencedora del Benidorm Fest 2023 y, por ello, ya es oficialmente nuestro representante en Eurovisión 2023.

Tras una primera selección de ganadores en la primera semifinal, celebrada el martes 31 de enero, y una cita posterior el jueves 2 de febrero con los otros cuatro elegidos en la segunda semifinal, la final generó toda la expectación que cabía esperar, pues los ocho artistas seleccionados para llegar a la esperada final del Benidorm Fest 2023 tenían una única oportunidad más para convencer a jurado y audiencia de que su candidatura, desde la canción y la interpretación hasta la puesta en escena, era la merecedora de convertirse en representante de España en Eurovisión 2023.

Blanca Paloma: así es el ganador del Benidorm Fest 2023 y representante de España en Eurovisión 2023

La noche del sábado 4 de febrero ha sido de muchos nervios para los finalistas del Benidorm Fest. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara consiguieron clasificarse en la primera tanda de semifinales y Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero

hicieron lo propio en la segunda semifinal. Sus propuestas, de gran diversidad tanto musical como visual, pusieron la tarea de las votaciones realmente difícil para jurado y público pero, la combinación de sus valoraciones, al 50%, ha sido la determinante para que Blanca Paloma haya resultado ganador del Benidorm Fest 2023.

Con una puesta minimalista y sencilla con el blanco y el rojo como colores protagonistas, Blanca Paloma ha cantado su 'Ea, ea' poniendo el tono flamenco a la gala. "La que ha liado la yaya Carmen y los pichones", han sido las primeras palabras de Blanca Paloma que ha confesado que se encuentra "demasiado tranquila" agradeciendo el micrófono de bronce al jurado y el público, y dedicándoselo a su familia. "Aún no me lo creo, solo sé que pesa mucho y que estoy preparada", aseguraba más tarde en RTVE.

Ya solo queda esperar a la cita del sábado 13 de mayo, cuando España tenga que defender sus opciones a ganar el festival de Eurovisión 2023 con la canción 'Ea, ea'. Esperemos que la barrera rota por Chanel el pasado año con su tercer puesto sea un talismán para Blanca Paloma en esta edición celebrada en Liverpool.