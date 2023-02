Rocío Carrasco ha mostrado su lado más divertido en su vuelta a la televisión. La hija de Rocío Jurado ha visitado el programa 'Late Xou amb Marc Giró', un late show que emite TVE en desconexión para Cataluña, presentado por el periodista Marc Giró, junto a al que ha compartido anécdotas y curiosidades de su vida que hasta ahora desconocíamos. Invitada y presentador han comenzado hablando sobre la docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que se estrenó el 21 de marzo de 2021. "El de rodaje lo recuerdo con mucho miedo y nerviosismo, lo que único que quería cuando me sonó el despertador el día de la grabación era taparme y desaparecer. Fue una experiencia de rodaje muy dura pero muy grata y muy positiva", ha contado Rocío.

"Hacerlo ha sido bueno para mí. A lo que me refiero es que he podido volver a vivir, que era complicado para mí. Nunca he sido una persona de grandes juergas pero el tener que ir a la compra, el coger un avión, recoger un premio a tu madre... iba acojonada porque no sabía lo que me iban a decir. Cuando me planteo hacer el documental, lo hago pensando en contar la verdad, quien me quiera creer que me crea y quien no, no. El balance es muy bueno", sentencia.

Los motes de Rocío y Fidel durante la grabación

La grabación de la serie se llevó a cabo en un búnker secreto de Madrid y solo un número contado de personas sabían qué se estaba rodando, por eso Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, tenían un mote. "La gente no sabía nada. Yo era 'proyecto Olivia' y Fidel era 'Batman'. En el telefóno Anais Peces, la directora, me tenía registrada como Olivia y a él a Batman. No sé porque teníamos esos nombres, pero al final de la grabación me regaló una camiseta con una imagen de Oliva, la de Popeye", ha revelado Rocío.

Capturas TV

Las manías que Rocío Carrasco heredó de su madre

La hija de Rocío Jurado tiene muy presente a su madre cada día. "No es que la oiga, pero como pienso todos los días en ella, veo un limón y me recuerda a ella y es que parece que la tengo pegada. Hay veces que le digo, 'déjame ya'", cuenta Rocío Carrasco, que reconoce tener "cosas intrínsecas" de su madre. "Ella era mucho de cuando le decías me duele esto, me decía pues tómate esto, que te dolía otra cosa, te recomendaba otra y yo hago lo mismo, lo he heredado", desvela Rocío, antes de aconsejar a los espectadores que veían el programa que lo primero es "consultar al médico".

Otra manía que heredó de la cantante es que nunca escribe con tinta roja. "¿En color rojo? Nanay. Me niego. Mi madre decía que era como escribir con sangre. Cojo el amarillo fosforito", revela la madre de Rocío Flores.

Capturas TV

Los planes de futuro de Rocío Carrasco

La empresaria sigue adelante con el musical sobre la vida de Rocío Carrasco, protagonizado por Anabel Dueña, y que del que ya está cerrando algunas fechas. Además prepara dos proyectos para honrar la memoria de su padre, el boxeador Pedro Carrasco. "Por un lado queremos hacer un documental de su vida y también una serie de ficción. Voy a reivindicar la vida de padre y la historia de los dos porque triunfaron juntos y por separado", sentencia Rocío.