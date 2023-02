Hay pocas cosas que se le resistan a Juan del Val, y es que el escritor y colaborador de televisión ha demostrado en más de una ocasión tener poca vergüenza para hacer y decir lo que le apetece. Aficionado a crear polémica con sus ácidos comentarios, el marido de Nuria Roca no tiene problema en salir de su zona de confort, y este fin de semana lo demostró al subirse a las tablas por primera vez como 'drag queen'. Juan aceptó el reto del humorista Miguel Lago, y los protagonistas de la obra 'Las defectos' le recibieron con los brazos abiertos.



Fue Juan el primero en dar cuenta de su transformación en las redes sociales, y es que accedió a hacer la obra como estrella invitada con todo lo que ello conlleva: maquillaje, purpurina, vestido de lentejuelas y botas de tacón con plataforma. Eso sí, Juan no dijo 'adiós' a su característica barba, por lo que apareció completamente montado... pero con pelo en la cara al más puro estilo Conchita Wurst. "Me divertí y se me hizo corto, ese es mi resumen de lo de anoche. Acercarme a este mundo ha sido una experiencia maravillosa. Lo he hecho con todo el respeto del mundo y toda la poca vergüenza posible", explicaba antes de dar las gracias por la cálida bienvenida al equipo.



La propia Nuria Roca, orgullosa de él, no dudó en postear un vídeo de su marido saliendo a escena, y es que fue una de las 560 personas que se congregaron en el madrileño teatro La Latina. Además, descubrió el nombre drag de Juan: Juana La Roca.

Actualmente, la obra cuenta con entradas disponibles para las próximas semanas, aunque la actuación de Juan del Val fue una aparición estelar de una sola noche. Las protagonistas -Pupi Poisson, Estrella Extravaganza (que sustituye a Arantxa Castilla-La Mancha) y Carles Cuevas también le felicitaron en redes sociales.

¿Qué opina Pablo Motos del estreno como 'drag' de Juan del Val?

Por supuesto, el reto al que accedió Juan de transformarse en 'drag queen' no quedó sin la opinión de su jefe en 'El Hormiguero': "Yo lo he visto. Lo primero es que te descojonas, pero no es parodia, es que Juan está artista. Realmente es 'drag queen', y se ha currado una coreografía de la leche, saca sin pudor su lado femenino. Muy, muy femenino. Y a mí me ha encantado. Me gusta mucho que 'rompa' su personaje, y me gusta mucho ver a un hombre libre disfrutando", dijo.