Terelu Campos está muy enfadada con Bigote Arrocet tras sus últimas declaraciones sobre su madre, María Teresa Campos. Hace unos días, Edmundo acudió a unos premios en Madrid donde, además de dejar caer que había dejado dinero a su ex y las hijas de ésta, la madre de Alejandra Rubio y Carmen Borrego, tuvo unas palabras para la veterana presentadora que han sentado fatal en el clan Campos. "Con todos los programas que ha tenido, con todos los libros que ha escrito que a mí me parecen súper graciosos y que la hayan apartado de televisión cuando ella con todos los que ha entrevistado, con todo lo que ella tiene podría hacer unas pildoritas en distintas cadenas para que ella esté activa que es lo que a ella le gusta porque a ella le encanta escribir y trabajar. Entonces me duele que el pago sea ese... Yo lo único que le deseo a Teresita es lo mejor y me duele que ella no esté trabajando porque se lo merece", dijo el chileno.

Desde el plató de 'Sálvame', Terelu Campos no podía disimular su enfado por las palabras de Bigote Arrocet. "Me comía una porra e incluso mandaba a la porra a más de uno", decía y dejaba claro que, lo que más le molesta es cómo habla de la situación por la que atraviesa la familia Campos p0r el delicado estado de salud de María Teresa.

Telecinco

"Eso es lo único que me molesta, es que no quiero hablar pero que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana, hay que ser un retrasado, que no tienes dos dedos de luces, ignorante", decía Terelu Campos en 'Sálvame' sobre las últimas palabras de Bigote Arrocet. "Lo que haya hecho este señor en el pasado, todos podemos tener errores y vamos a dejarlo ahí Kiko pero me parece de tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho que es lo que me molesta. A mí que hable del dinero, de esto es que me da risa, me da igual pero que se permita dar lecciones de lo que debemos o no debemos hacer familiarmente, eso es lo que me molesta", aseguraba.