Bigote Arrocet tiene un mensaje de ánimo para María Teresa Campos. Hace unos días, el humorista fue el maestro de ceremonias de los premios 'Libertad 2023' en Madrid y allí charló con un reportero de 'Fiesta' sobre la actualidad de la familia Campos y dedicó unas palabras a la veterana presentadora; a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego y a Alejandra Rubio presente en el plató de Telecinco cuando se emitieron sus declaraciones. Edmundo cree que María Teresa no se merecía un retiro como el que está teniendo. "Con todos los programas que ha tenido, con todos los libros que ha escrito que a mí me parecen súper graciosos y que la hayan apartado de televisión cuando ella con todos los que ha entrevistado, con todo lo que ella tiene podría hacer unas pildoritas en distintas cadenas para que ella esté activa que es lo que a ella le gusta porque a ella le encanta escribir y trabajar. Entonces me duele que el pago sea ese" y se defiende de las acusaciones que afirman que se aprovechó de la fama de su ex. "Yo soy famoso desde el año 71 en América y en España desde el año 74 nos veían 24 millones de personas todos los viernes en el 'Un, dos, tres' y de repente me dicen que me he aprovechado", comentó. "Yo lo único que le deseo a Teresita es lo mejor y me duele que ella no esté trabajando porque se lo merece", fue el mensaje del actor a su ex que hace unas semanas ya se interesó por sus problemas de salud.

En el vídeo de la parte superior, además del mensaje a su ex, Bigote Arrocet también habló del dinero que le habría prestado a María Teresa Campos y a sus hijas Terelu y Carmen. "A mí no me gusta hablar de eso y no solo a María Teresa y ella lo sabe sino que a veces me han pedido favores y yo lo he hecho.. Luego escucho que Alejandra ha hablado mal de mí y a mí eso me duele enormemente porque yo nunca he hecho nada malo todo lo contrario... Y después todo lo que han dicho de Gustavo, una vez hicieron una entrevista de Gustavo hablando mal de mí y a mí me extraña que Gustavo sea un topo de la familia, no lo creo" comentó defendiendo al chófer de María Teresa de las últimas acusaciones.

Alejandra Rubio escuchó con atención las palabras de Bigote Arrocet y, para ella, el dinero que el humorista le dio no fue un préstamo como tal sino cosas normales entre parejas. "Es lo mismo de siempre, yo no he hablado mal de él simplemente no me han gustado muchas cosas que ha dicho y volvemos al tema del préstamo que me parece un horror hablar de estas cosas aquí pero yo te lo voy a explicar. Ellos han estado juntos creo que seis años, han estado conviviendo seis años en casa de mi abuela, en esa pedazo de casa, con servicio, con conductor, se han ido de viaje, hoteles... Al final ¿qué quieres que te diga Emma? Al final yo creo que no ha sido un préstamo como tal, ha sido un tú me das. Mi abuela no le ha pedido nada pero en un momento dado tú eres mi pareja y yo necesito algo... yo considero que es así pero nadie le ha pedido nada", afirmó.

¿Edmundo le prestó 40.000 euros a María Teresa?

Saúl Ortiz ha revelado que, cuando la veterana presentadora tuvo un problema con la Agencia Tributaria que ya está saldado, Edmundo le habría prestado 40.000 euros y que, según sus informaciones, María Teresa Campos no le habría devuelto. "Me da mucha cosa hablar de esto aquí porque es la vida de mi abuela y no tengo mucha idea pero yo creo que ha sido un acuerdo entre ellos y esa cantidad de dinero ni de broma. Fue una cosa de pareja" dijo Alejandra Rubio. Sin embargo, Beatriz Cortázar, también presente en el plató de 'Fiesta' habló de que a ella le contaron que fueron 10.000 euros los que el humorista le dio a la presentadora y fueron como una forma habilidosa de ganarse su confianza porque vivían en su casa. "Todo el mundo le advertía a mi abuela este señor está contigo por interés y ella lo negaba siempre porque no quería que nadie tuviera esa imagen de él porque ella le queria mucho", añadió Alejandra.