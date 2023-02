La gira americana de Isabel Pantoja está siendo un éxito y la tonadillera la está disfrutando al máximo. Estar encima del escenario, delante de su público, le devuelve la vida y eso se nota en sus ganas de salir y pasear por las calles de las ciudades en las que actúa. Mientras que en España apenas sale de la finca Cantora, Isabel exprimió al máximo las horas que estuvo en Nueva York. El pasado 17 de febrero, la cantante actuó en el United Palace Theatre, donde colgó el cartel de entradas agotadas. Dale al play para ver a la tonadillera por Nueva York.

Antes de darlo todo sobre el escenario, la cantante y su equipo dieron un paseo por las calles de Nueva York. Isabel aprovechó para hacer algunas compras y también inmortalizar el momento con varios selfies junto a su sobrina Anabel Pantoja, que se ha convertido -junto a su hermano Agustín- en su mano derecha en esta gira.

Isabel y sus acompañantes también tuvieron tiempo de disfrutar de la gastronomía de la ciudad. De incógnito, con el gorro de su abrigo puesto y sus enormes gafas de sol, que no se quitó en ningún momento, llegó al famoso restaurante Cripriani, que pertenece a la familia del novio de la modelo Rocío Crusset. La cantante no se quitó las gafas en ningún momento, pero lejos del rostro serio que le vemos últimamente, parecía feliz y relajada.

Isabel llegó a Nueva York en un avión privado desde Miami y se alojó en un hotel de cinco estrellas en Times Square. Tras su concierto puso rumbo a Puerto Rico, donde actuará el 26 febrero en el Coliseo de Puerto Rico y donde quedan los últimos boletos antes de colgar el cartel de "no hay boletos".

Lo único que empaña el éxito de Isabel Pantoja y su gira americana es la demanda que el youtuber cubano Alexander Otaola habría interpuesto contra ella por supuesto incumplimiento de contrato. Otaola y su equipo legal habrián tomado medidas contra la tonadillera después de haber concertado una entrevista que no se llegó a producir. "La demanda ya está en el Juzgado. No me importa que sea Isabel Pantoja. Otaola trabaja todos los días y mi programa hay que respetarlo", afirmaba el youtuber enseñando un documento en el que supuestamente su programa demanda a Isabel Pantoja.