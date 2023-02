Manuel Díaz ha sorprendido a todos al relatar con todo detalle cómo fue el primer encuentro con su padre, Manuel Benítez, antes de protagonizar ese abrazo en público durante el homenaje al veterano torero en Córdoba. "Al llegar a su finca y verle escucho la palabra que llevaba todo la vida queriendo escuchar: 'Hijo, todo llega, ya estamos aquí', en ese momento es donde hemos nacido los dos. Sin reproches", ha dicho el torero en una rueda de prensa que ha durado más de dos horas.

El torero ha agracido la labor de Mª Ángeles Quesada, pareja de Manuel Benítez, en su acercamiento a su padre. "Mª Ángeles, su pareja, ha sido un descubrimiento, es un ángel en la tierra y ha hecho posible este encuentro y se lo agradeceré siempre, mi mujer y yo", ha desvelado Manuel, que solo tiene palabras de agradecimiento para la mujer con la que Manuel Benítez comparte su vida desde 2016, tras su separación de Martina Fraysse después de 50 años juntos.

Para ella también ha tenido alguna referencia pero no directa. La ex de Benítez considera que el abrazo público había restado protagonismo a homenajeado. "Creo que le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí, que era un reconocimiento a Manuel Benítez", dijo Martina. En la rueda de prensa, Manuel le ha 'contestado': "A ese homenaje yo fui porque me llamaron y me invitaron y fui porque es el espejo en el que quería mirarme es porque mi padre me dijo que fuera. Él quería deciros que esto era real, que estábamos juntos. Y cuando me da el abrazo y se forma este revuelo. Ahí pasaron dos cosas que no se pueden eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre".

Y es que la madre de Manuel llevaba años luchando para que Benítez reconociera a a su hijo, y a pesar de la negativa del torero nunca le dijo a su hijo una mala palabra contra su progenitor. "Es la historia de un chaval que se cría en el respeto y el amor a una persona que no está a mi lado y eso se lo debo a mi madre, a su esfuerzo y a que ella ha sabido convertir las cosas negativas en positivas. Lo que me ha traído hasta aquí", ha dicho Manuel.

El papel de Vicky Martín Berrocal y Virginia Troconis

Gtres

Manuel hijo también tiene a su lado a dos mujeres que han apostado por el acercamiento entre padre e hijo y le ha arropado hasta que ha llegado el feliz momento. Su primera mujer, Vicky Martín Berrocal, que junto a su padre, el ganadero José Luis Martín Berrocal, intentaron que padre e hijo se conocieran. En una ocasión, Manuel Benítez pidió conocer a Vicky y a su hija, Alba, pero ella se negó a ese encuentro sin antes haberse visto con Manuel.

Y por otro lado, su actual mujer, Virginia. Ella le acompañó al primer encuentro con su padre y le ayudó a calmarse porque los nervios de camino a ese encuentro le hacían temblar. "Llegando a su finca me paré en la cuneta porque no paraba de temblar, menos mal que Virginia estaba conmigo, sino me hubiera desmayado", ha asegurado Manuel.