Este martes, 14 de febrero de 2023, es un día muy especial y no solo porque es el día de los enamorados, sino porque pasa a ser un. Hablamos de Manuel Díaz 'El Cordobés', que tras una lucha incansable, por fin ha conseguido lo que más deseaba. Tras más de 50 años distanciados y en guerra judicial, y sin tener ningún tipo de comunicación paternofilial,de 86 años. El diestro ha compartido ese reencuentro con una foto en sus redes sociales en la que aparece con su padre de lo más sonrientes.Felices y abrazados, así han posado padre e hijo ante la cámara, sentados alrededor de una mesa en la que se apoyan dos copas con las que, con toda probabilidad, han brindado por este día histórico., escribe un pletórico Manuel Díaz.Esta imagen con la que ambos sellan su reconciliación ha sido acogida por los 230.000 seguidores. Una de las primeras personas en reaccionar ha esta tierna foto ha sido su hija Alba Díaz : "Te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces…".Esta reconciliación llega días después de que el torero Manuel Benítez desvelase su "inminente encuentro" con su hijo biológico, en 'Diario de Córdoba'. El veterano torero expresó su deseo de "darle un abrazo" a su hijo y sellar lo que dictó un juez en 2016: que son familia. "Estamos ya a punto, estamos ya cerca", manifestó para el citado medio.

Padre e hijo no solo se han reencontrado en la intimidad. También han demostrado que su historia tiene un final feliz frente al público en el acto de reconocimiento a Manuel Benítez con motivo del vigésimo aniversario de su nombramiento como V Califa del Toreo.