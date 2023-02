GJN Instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Este pasado lunes era el cumpleaños de la madre de Íñigo Tamara Falcó no ha hecho gesto alguno en sus redes sociales para felicitar a su suegra. En cambio, sí ha tenido tiempo de postear algunas fotos del desfile que hace unos días tuvo lugar para presentar su colaboración con la firma Pedro del Hierro Al parecer, tampoco estuvo en la cena que Carolina organizó en un restaurante del centro de Madrid por su cumpleaños, pero sí acudieron sus tres hijos y algunos amigos íntimos. ¿Qué está pasando? El pasado 19 de febrero, la reina de corazones celebró sus 72 años ¿por qué no ha sido así con el cumpleaños de su suegra?Existen ciertos rumores sobre la rivalidad entre las familias, y más desde que el empresario fallase a la marquesa. Aunque ellos están felices con esta nuevo oportunidad, parece que sigue habiendo tensión. Para despejar dudas, la prensa podía acceder a Íñigo y era preguntado por este curioso tema. El empresario ha salido una mañana más de su casa para continuar con su rutina y comentaba que todo está correctamente:"Hay una posible rivalidad entre madres", le comunicaba la prensa a Onieva y él no ha dudado en negarlo: "son tonterías". La última vez que los medios pudieron hablar con la Preysler fue el día de su cumpleaños y afirmó estar "muy contenta" con el enlace de su hija e Íñigo Onieva: "".