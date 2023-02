Isabel Preysler ha celebrado por todo lo alto su 72 cumpleaños. La reina de corazones ha aprovechado este fin de semana para celebrar su aniversario junto a su hija, Tamara Falcó, quien, después de acompañarla a ver la ópera 'Aquiles en Escieros' en Madrid le ha hecho compañía este 19 de febrero en su casa y no lo ha hecho sola.

Tamara Falcó ha visitado a Isabel Preysler en su casa en este día tan señalado junto a su novio, Íñigo Onieva, y su perrita disfrutando toda la mañana en la casa de la ex de Mario Vargas Llosa. Durante la estancia sabemos que los tres han celebrado el cumpleaños por todo lo alto, con tarta incluida, que ha llegado a la casa a través de un mensajero mientras los tres se encontraban en el interior.

Gtres

Los periodistas han visto cómo la pareja ha entrado en la mansión en su coche sin pararse, aunque a la salida Tamara sí contaba con la ventanilla bajada y ha saludado a los reporteros pero no se ha parado a responder a las preguntas. Entre las cuestiones que se le planteaban era cómo Íñigo había vivido este reencuentro y es que podía ser una situación tensa para el empresario, teniendo en cuenta que su suegra fue precisamente quien le advirtió a Tamara de que desconfiara de él.

Lejos de la mansión, Isabel también ha recibido las felicitaciones de su hija Ana Boyer, quien se encuentra en estos momentos en Doha, así como de varias celebrities a través de las redes sociales. "Hoy cumple años la persona que más queremos! La mejor madre (y abuela!)", ha escrito Ana en una imagen de su infancia junto a su hermana y su madre.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entre los comentarios se encuentra el de Fernando Verdasco, su marido, quien ha felicitado también a su suegra, igual que Marisa Martín Blázquez o Chabeli Iglesias, quien ha comentado con corazones rojos.