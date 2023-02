A pesar de las críticas que han recibido, la reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva es una de las mejores cosas que les podían pasar, y es que la pareja ha retomado su amor con aún más fuerza a pesar de las infidelidades del empresario hacia la hija de Isabel Preysler. Ella ha decidido perdonar y ambos han corrido un tupido velo, y ahora han retomado incluso sus planes de boda. Sin embargo, no sabemos si está todo bien en esa relación, y es que el último gesto (o falta de él, más bien dicho) de Tamara a la familia de Íñigo ha sido, cuanto menos, raro.



No teníamos constancia de una mala relación entre la pareja y sus respectivas familias. De hecho, hace sólo unos días Íñigo estuvo en casa de Isabel Preysler por su 72 cumpleaños, una mujer que (al menos públicamente) se ha mostrado muy feliz de que su hija haya retomado la relación con Íñigo, y sin embargo este lunes, cumpleaños de la madre de Íñigo -Carolina Molas-, Tamara Falcó no ha hecho gesto alguno en sus redes sociales para felicitar a su suegra públicamente. En cambio, sí ha tenido tiempo de postear algunas fotos del desfile que hace unos días tuvo lugar para presentar su colaboración con la firma Pedro del Hierro. Íñigo, por su parte, sí tenía el detalle de felicitar a su madre en redes.

Íñigo Onieva felicita a su madre, Carolina Molas, en Instagram por su cumpleaños Íñigo Onieva Instagram

Como decimos, no tenemos constancia de 'mal rollo' entre suegra y nuera, pero es muy llamativo que Tamara no haya sacado unos segundos para desearle lo mejor a la madre de su futuro marido... aunque la cosa no ha acabado ahí: no sólo no la ha felicitado en público, sino que tampoco se siguen en Instagram (a pesar de que la socialité sigue a casi 6.000 personas en su perfil), y Tamara, al parecer, tampoco estuvo en la cena que Carolina organizó en un restaurante del centro de Madrid por su cumpleaños, pero sí acudieron sus tres hijos y algunos amigos íntimos. ¿Hay algún salseo que nos estemos perdiendo? Seguiremos pendientes...

Tamara e Íñigo, ¿con planes de embarazo?

Hace sólo unos días, Tamara tuvo que salir a desmentir el rumor de que estaba embarazada antes de su boda, pero lo cierto es que ganas no le faltan de ponerse 'manos a la obra', y lo dejó claro en el photocall de su desfile: "No me queda otra. A Íñigo también le hace ilusión formar una familia", anunciaba. Vamos, que es cuestión de tiempo ver a Tamara con barriguita...