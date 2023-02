El 24 de enero de 2022, pocos días después de que se publicasen las primeras fotos de Iñaki Urdangarin con Cristina Armentia, la infanta Cristina y el exduque de Palma anunciaron se separación a través de un comunicado. "De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin", rezaba el texto con el que la hermana de Felipe VI y su todavía marido comunicaban el fin de su matrimonio tras 24 años casados.

Ha pasado más de un año y la ex pareja aún no ha firmado el divorcio. Hay fuentes que indican que indican que lo harán en abril, sin embargo, Mari Ángel Alcázar, especializada en temas de Casa Real, ha hecho por tierra esa teoría. "Lo del divorcio en abril lo desconozco, no lo acabo de entender. Lo que yo sé, que está pactado desde hace meses, es que firmarán el divorcio cuando su hija pequeña, Irene, cumpla 18 años y los cumple el 5 de junio", ha dicho la periodista en 'El programa de AR'.

Para Mari Ángel, "no tiene sentido que se firme en abril porque faltarían todavía tres meses para la mayoría de edad de Irene y la cuestión fundamental del divorcio es que no haya litigio". En el caso de Cristina e Iñaki para junio no habría ni niños menores ni patrimonio que repartir porque "había unas sociedades pendientes, pero creo que ya está todo liquidado y me da la impresión de que todo de lo que tuvieron que desprenderse, de pisos, está entregado en el juzgado".

Cristina no pasará pensión compensatoria a Iñaki

Según ha desvelado la periodista, después de hacer esas liquidaciones "se dieron cuenta de que habían pagado de más y a Iñaki le correspondían 250.000 € y a Cristina 60.000 €. Ella renunció y todo estará a punto de devolvérselo a Iñaki".

En opinión de la periodista, hay un acuerdo entre ellos desde el verano de 2022, en el que habría intervenido el rey Juan Carlos. En cuanto a la posibilidad de que Iñaki tenga una pensión de compesanción, Mari Ángel lo descarta. "Ya se le ha compensado con una cantidad, no tanto por el silencio, sino porque este señor desde que empezó caso Noos no tiene trabajo. Si hubiera trabajado para la Casa del Rey sí la tendría, pero no es el caso. Que la infanta Cristina le pase un dinero al mes, sinceramente, creo que no".

De esta forma el 6 de junio de 2023, la infanta Cristina e Iñaki Urdaganrin lo único que tendrán que hacer es "ir a un juzgado, firmar y se acabó. Aquí no internivene nadie". De igual forma que Iñaki quiere desligarse de la familia real, a excepción de sus cuatro hijos, que son familia del Rey, para la Casa Real es importante firmar este divorcio para cerrar ese episodio negro de sus historia.