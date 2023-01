España entera tembló cuando las primeras imágenes de Iñaki Urdangarin con una mujer que no era Cristina de Borbón salieron a la luz en enero de 2022. La relación del ex duque de Palma con la infanta ya hacía aguas desde hacía tiempo, aunque no fue hasta la publicación de las fotos cuando se decidieron a lanzar un comunicado confirmando que iban a "interrumpir la relación matrimonial". Desde entonces, Iñaki y Ainhoa han vivido su amor libremente y, a pesar de una supuesta breve crisis en el verano de ese año, que tuvo como colofón las fotos del ex duque llorando en un coche que publicamos en exclusiva en Diez Minutos, parece que han retomado su amor con más fuerza y ganas. Sin embargo, da la impresión de que esa relación no avanza al paso que les gustaría cuando se cumple el primer aniversario de esa relación de forma 'oficial'.

Según ha recordado desde 'El programa de Ana Rosa' la periodista Mariángel Alcazar, "ha pasado un año y todavía no hay divorcio" entre Iñaki y Cristina. Sandra Aladro, que tenía más información, la ha aportado: "Yo puedo contar que Iñaki ya forma parte de la vida familiar de Ainhoa, como su pareja que es. Es bien recibido en la casa en la que viven los hijos, pasó la Nochebuena con ellos", ha explicado. Sin embargo, parece que al revés no sería así: "Ainhoa no ha compartido tiempo con los hijos de Iñaki ni con su madre (Claire Liebaert). Entiendo que eso no se va a producir hasta que no llegue el divorcio oficial", ha añadido Aladro.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en la playa de Bidart en el verano de 2022 Mediaset

A pesar del huracán inicial que supuso el principio de su relación, Iñaki y Ainhoa Armentia han conseguido sortearlo, salir reforzados y mantener un perfil bajo y discreto. A pesar de todo, la relación del ex duque con su todavía esposa parece cordial: el pasado verano ella acudió a la boda de dos sobrinos de él en EEUU, enlaces a los que Iñaki, sin embargo, no pudo acudir al serle denegado el ESTA por sus antecedentes penales.