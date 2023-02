Dani Rovira tiene, desde este miércoles, el corazón hecho pedazos, y es que hace sólo unas horas que el cómico, presentador y actor ha tenido que despedir a su perrita Carapapa, una bonita carlina de color negro que llevaba a su lado más de 10 años, con la que tuvo una relación muy especial, y la que fue su primera mascota. Sin duda, ha sido su gran amor, pero también en la que se ha apoyado en sus momentos más complicados, como su lucha contra el cáncer, o la que, como él mismo ha dicho en su carta de despedida en Instagram, le ha hecho "mejor persona desde que llegaste a mi vida".



Un doloroso adiós que ha llegado tras una dura batalla de la perrita contra una larga enfermedad que, sin embargo, no ha conseguido superar, tal y como se desprende de las palabras de Dani: "No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a SER sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós". Una relación perra-dueño que a Dani le ha cambiado por completo, asegura él mismo: "Recuerdo hace casi 12 años cuando llegaste a casa y, desde ese día, ya no fui el mismo. He conocido el amor incondicional contigo", ha relatado.

Ésta, sin embargo, no es la primera pérdida que Dani Rovira vive en su casa, y es que hace sólo unos meses, en julio de 2022, falleció su otro perro, Buyo: "Dile a Buyito, si le ves, que cuide de ti, y que también le echo de menos", se ha acordado el actor también, aunque lo que más le desea es que sea feliz allá donde esté: "Descansa… ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te AMARÉ siempre", terminaba Dani su misiva.

Desde luego, una dura pérdida de la que le costará reponerse, y es que sólo quien tiene mascotas sabe lo duro que es perder a un ser querido que llega para formar parte, como uno más, de la familia. Aún así, Dani sabe que cuenta con el apoyo y el amor de los suyos, y se lo han hecho saber a través de los comentarios en la publicación: "Hace 12 años que la conocí tan pequeña, nos ha dado alegría y risas. Y sobre todo, ha sido tu compañera. Besos!!!", ha escrito El Monaguillo; "Amigo… abrazo gigante, siempre amaremos a Carapapa ❤️❤️❤️", le dedicaba Michelle Jenner; "Ay, Dani, qué pena, lloro leyéndote❤️. Cómo se les quiere. Carapapa cumplió su misión. Te abrazo fuerte, amigo", apuntaba Vanesa Martín; "Dani, querido, te abrazo fuerte❤️😢", se unía a las condolencias Fernando Tejero.