Mercedes Martín confiesa sus secretos mejor guardados en nuestro 'Test de los famosos'. La presentadora y meteoróloga de Antena 3 Noticias protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' donde, además de posar con las mejores tendencias de moda para primavera, repasa su trayectoria profesional y personal. Nació en Écija hace 35 años y estudió Ciencias del Mar, orientación a Oceanografía y Clima además de un Máster en Meteorología nos confiesa cuáles son sus aficiones. "Hago bikram yoga, un deporte que me me relaja y desacelera; me encanta ir de museos y exposiciones; me gusta la música, los conciertos sobre todo, la lectura… ¡Y navegar! Practico kitesurf y siempre que hay viento, tiro para Tarifa" explica y es que, como desvela en el vídeo de la parte superior, siempre que puede se escapa cerca del mar.

En el vídeo de la parte superior, Mercedes Martín explica algunos de sus secretos mejor guardados. ¿Con qué fenómeno meteorológico se identifica? ¿Le molesta que se dirijan a ella como la 'Chica del Tiempo'? ¡Dale al play y descubre todas sus respuestas.



Mercedes Martín, que en el plano sentimental confiesa estar feliz y tranquila y aunque no tiene hijos si le gustaría porque proviene de una familia numerosa, revela si conoce o mantiene relación con otras 'chicas del tiempo' de otras cadenas. "Conozco a Mónica López porque yo empecé en TVE y trabajamos juntas. Con Rosemary Alker hemos coincidido en congresos de meteorología, con Flora..." cuenta. Además, cuenta dónde la podemos encontrar si 'se pierde'. "Depende de la época del año pero siempre me encontrarás cerquita del mar porque es en lo primero que pienso si tengo algún día libre y quiero desconectar. En España, cualquier playa de Cádiz porque me conecta mucho con mi esencia, estudié allí Ciencias del Mar y fuera de aquí en Sudamérica" y desvela su próxima escapada. "Me llevo a mi madre al Caribe a bucear con corales", dice.