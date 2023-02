La presentadora Mercedes Martín es de esas caras amables que se cuelan cada día, casi sin darnos cuenta, en nuestros hogares a través de la tele, pero lo cierto es que esa amabilidad la transmite también cara a cara. La conductora de 'El Tiempo' en las Noticias de las 15:00 de Antena 3 ha pasado por nuestras páginas en una entrevista en la que se ha sincerado como nunca, y donde ha posado con las nuevas tendencias que se vienen para la próxima temporada: trajes 'twin set', estampados de flores, moda denim... ¡se ha dejado poner de todo!



Asegura que la moda 'le gusta mucho': "Sobre todo la moda 'made in Spain' y las jóvenes diseñadoras, con ambición y ganas", y aunque ese mundillo tiene fama de ser algo superficial, lo cierto es que Mercedes, siempre atrevida con las nuevas tendencias, no puede tener una personalidad más cálida, algo que demostró sometiéndose a nuestro cuestionario, donde habló no sólo de su carrera (es presentadora, como todos sabemos, pero también oceanógrafa), sino también de sus aficiones ("Hago bikram yoga, me encanta ir de museos y exposiciones, me gustan la música y sobre todo los conciertos... y navegar. Practico kitesurf y siempre que hay viento tiro para Tarifa"), su pasión por la naturaleza o también sus planes más personales: "Estoy feliz y tranquila, y no tengo hijos, pero me gustaría, porque vengo de una familia numerosa y me encantan los niños. Es algo que no descarto. Y si no tengo hijos, tendré sobrinos, supongo".

No te pierdas la divertida sesión de fotos que protagonizó Mercedes para nosotros y, si te apetece, hazte con las prendas que se utilizaron a través del botón de 'Comprar'.

Mercedes, con total look de Roberto Verino: americana de cuadros oversize, 350 € 175 € Comprar, y pantalón ancho a juego, 180 € 90 € Comprar. Los zapatos son de Casadei, 695 € Comprar.

Sobre estas líneas, luciendo un vestido estampado de Mango, 79,99 € Comprar.

Mercedes luce aquí un chaleco acolchado de Sessùn, 175 € Comprar; camisa vaquera con hombreras de Pedro del Hierro, 99,90 € Comprar; pantalón vaquero acampanado de la misma firma, 99,90 € Comprar, y bolso mini de Sessùn, 185 € Comprar

La comunicadora lleva una cazadora con borreguillo de Maje, 395 € Comprar; pantalón vaquero pitillo de Hoss Intropia, 79 € Comprar, y zapatos de Casadei, 695 € Comprar

Espectacular con un vestido de punto midi de Sessùn, 235 € Comprar, y zapatos de plataforma de Lola Cruz, 215 € 179 € Comprar

Mi belleza al descubierto

Sigo una rutina diaria...

Soy un poco desastre, muy a mi pesar. Tengo poco tiempo y suelo ser práctica. Utilizo una buena crema por la mañana y por la noche e intento desmaquillarme lo mejor posible para tener la piel limpia. Los fines de semana no me maquillo, salvo que esté en televisión

La parte de mi cuerpo que más cuido…

¡La mente! Intento leer y memorizar. Me gusta leer por las noches y por la mañana a primera hora. Con el resto de las cosas, la crema corporal se me olvida… Y me cepillo los dientes mucho.

Me hago tratamientos...

No muchos, pero lo que noto es que con el bikram yoga, que se hace en una sauna, la piel me mejora muchísimo. Y me hago una limpieza facial cuando toca.

La moda…

Me gusta mucho, sobre todo la 'made in Spain' y las jóvenes diseñadoras, con ambición y ganas.

Saigu

Sérum Amanecer, de Saigu, 48 € Comprar

Base de maquillaje fluida, de Saigu, 26 € Comprar

Bronceador en crema, de Saigu, 28 € Comprar

Iluminador líquido, de Saigu, 26 € Comprar

Pintalabios Velvet con ácido hialurónico, de Saigu, 22 € Comprar

Iluminador en polvo por María Catalá, de Saigu, 40 € Comprar

Mercedes Martín con el equipo de Diez Minutos

En la imagen, con el equipo de nuestra revista, el de su agencia (detrás de Mercedes está Sebastián Gallego) y el de la que hizo posible el evento de Confortauto.

Fotos: Beatriz Velasco

Estilismo: María Álvarez

Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán