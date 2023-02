Es de una simpatía arrolladora, un fenómeno de la naturaleza, como de los que habla en Antena 3. Pero también tiene su lado sosegado, es muy reflexiva, y en uno de esos momentos de calma, fuera de la vorágine de la televisión, charlamos con ella. Fue después de su presentación como nueva Embajadora Confortauto, por una Movilidad más Sostenible y Segura. Un tema, el de la sostenibilidad, que le motiva, como todo lo referido al medio ambiente.



¿Quién es Mercedes Martín?

Soy de Écija, Sevilla, cumplí 35 años hace unas semanas y mi signo es Capricornio, esto lo digo un poco de cachondeo ¡eh! Estudié la licenciatura de Ciencias del Mar, orientación a Oceanografía y Clima; tengo la licenciatura de Ciencias Ambientales… Una formación entre Cádiz, la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido) y Madrid, donde hice el Máster en Meteorología en la Facultad de Física.

¿Tu familia se dedica a esto?

Nadie se dedica a la comunicación ni mucho menos a la conservación del medio ambiente y de los océanos en particular, aunque sí es verdad que mi familia estaba muy vinculada a la naturaleza porque mi abuelo tenía una almazara. Yo hablaba con los agricultores, estaba pendiente del tiempo, etc. Mis padres tenían concesionarios de coches.

Supongo entonces que conduces. ¿Cómo te las apañas en una gran ciudad como Madrid, donde vives y trabajas?

Me muevo en transporte público, en Metro, y cojo el coche para ir a Antena 3 (presenta el tiempo tras las 'Noticias' del mediodía y su trabajo se encuadra en la nueva sección Clima, Sociedad y Cultura). Intento mirar por el medio ambiente.

Con el cambio climático es un área que gana peso.

Desafortunadamente, abrimos informativos muchas veces por fenómenos extremos que causan un impacto negativo. Ojalá pudiéramos hacerlo con acuerdos de nuestros líderes respecto al clima, y luego que los espectadores tomen sus propias decisiones, para que entre todos construyamos un mundo mejor.

Os impactaría la noticia de que se ha parado el núcleo de la Tierra.

No es que se haya parado, se ha ralentizado, y como toda publicación científica, hay que esperar a las conclusiones, saber más datos y ver qué repercusiones puede tener de manera directa e indirecta. Somos periodistas científicos, por decirlo de alguna manera, y estamos esperando a ver qué pasa más allá de ese titular, cómo va a repercutir en el clima.

"No tengo hijos pero me gustaría, porque vengo de una familia numerosa y me encantan los niños"

En el ascensor, más que de este tema, te hablarán del tiempo.

La Chica del Tiempo eres siempre, para la familia, los amigos…, y las 24/7. Me preguntan porque tienen una boda, porque es el cumpleaños de no sé quién, porque se van de fin de semana… Ésta es una de las informaciones más demandadas y lo llevo con bastante orgullo. Me tratan con mucho cariño y en la medida de lo posible, si puedo ayudar, pues les cuento.

¿Te reconocen por la calle?

Sí, y lo dicho, me tratan con cariño y respeto. Han sido muchos años desayunando con nosotros, porque hasta hace poco estaba en las “Noticias” de la mañana. ¡Se han tomado el primer café conmigo! Ahora en vez de darles los buenos días les doy las buenas tardes, con el postre, y me siguen teniendo la misma estima.

¿Cómo fue ponerse delante de las cámaras, tú que venías de otro mundo?

Un desafío más, sobre todo para mí, que venía de una formación de ciencias puras. Pero surgió la oportunidad, me puse las pilas y hasta hoy. Y si de paso dejamos algo de teoría, sin dejar de entretener, para que los espectadores elaboren una opinión más crítica y constructiva…

¿Te ves en un programa aparte, como el 'Ahora o nunca' de TVE, con Mónica López al frente, otra Chica del Tiempo?

Estaría encantada. Me vería en cualquier espacio de ese tipo, de divulgación y entretenimiento, en el que podamos transmitir ideas, hacer debates…

"Este verano mis vacaciones serán en el Caribe"

Por lo pronto ya te hemos visto de manera más informal, ayudando a los concursantes de 'Pasapalabra'.

¡Sí! (risas). Tengo 35 años, soy joven, si atendemos a lo que es una carrera en televisión, me veo en otros formatos. Y me gustaría aportar todo ese conocimiento de lo que he estudiado. Apostaría por algo relajado, que no sea un reality, sino orientado a naturaleza, a conservación, más divulgativo. Me sentiría más cómoda.

¿Cuáles son tus aficiones?

Hago bikram yoga, un deporte que me me relaja y desacelera; me encanta ir de museos y exposiciones, en Madrid hay una oferta maravillosa e intento ponerme al día los fines de semana; me gusta la música, los conciertos sobre todo, la lectura… ¡Y navegar! Practico kitesurf y siempre que hay viento, tiro para Tarifa.

El mar para ti…

Siempre ha sido un referente, todas mis actividades han estado orientadas a él. Últimamente no tengo mucho tiempo, porque estoy con proyectos personales o asociados a marcas con mis valores.

¿A tu pasión por la naturaleza has arrastrado a alguno de los tuyos?

Yo creo que a todos. Al final, el que vive conmigo… Mi agenda la marcan mucho los viajes, que suelen ser de buceo, de montaña. El próximo es a México, a bucear entre corales, con mi madre, y seguramente iré a Sudáfrica, con un proyecto de colaboración local. De algún modo intento captar adeptos a mis causas (risas).

Vamos, que ya tienes proyectadas tus vacaciones veraniegas.

Este verano serán en el Caribe, seguramente, veré mucho coral, voy a bucear muchísimo… Ya tendréis noticias mías sobre el estado del arrecife coralino, cómo está la subida de la temperatura del mar y las consecuencias que vamos a tener.

Antes hablabas de tu madre, pero ¿estás emparejada, tienes hijos?

Estoy feliz y tranquila y no tengo hijos pero me gustaría, porque vengo de una familia numerosa y me encantan los niños. Es algo que no descarto. Y si no tengo hijos tendré sobrinos, supongo.

Se te relacionó con el actor Raúl Peña.

Eso fue hace muchos años y entonces lo viví con naturalidad.

¿Qué le pides a una pareja?

Que sea buena persona, divertido, cariñoso y que estemos conectados. ¿Qué más se puede pedir?

No te libras de que te pregunte qué tiempo nos espera.

Yo deseo que siga el frío, que este febrero continúe con mucha nieve, que al final es agua futura para nuestros embalses.