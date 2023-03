This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este miércoles 1 de marzo, Vicky Martín Berrocal acudía al plató de 'El programa de Ana Rosa' y daba a conocer su opinión sobre el reencuentro histórico de Manuel Díaz y su padre. La diseñadora acudía al programa para promocionar su libro,en el que ofrece ayuda a todas aquellas mujeres que por exigencias de la sociedad actual se han sentido inseguras o acomplejadas por su físico. "contaba la onubense.También ha tenido la oportunidad de hablar sobre la reconciliación entre su ex marido y su padre. Fue el pasado 14 de febrero cuando 'Los Cordobeses' sorprendieron al mundo compartiendo una foto juntos en las redes sociales. A parte también protagonizaron un encuentro público cuando Manuel Benítez fue proclamado V Califa del Toreo, y todos nos emocionamos con ese amor fraternal. La familia del torero está de lo más contento que este gran paso. ¿Cuándo conoció la diseñadora a 'El Cordobés' padre? "El día que conozco a Manuel Benítez yo estaba en Linares hablando por teléfono con su hijo", recuerda y es que Vicky y Manuel Díaz estuvieron casados 2 años. "Hubo un momento que dije: 'Si esto no pasa, me encantaría que la niña sí conociera a su abuelo'. Mi hija me dio una contestación que ahí entendí quién era mi hija", y es que la joven tenía claro que si no se cumplía lo que su padre llevaba luchando durante años, ella no iba a dar ningún paso. "Me dijo:. Y ahí lo dejé".Este pasado martes 28 de febrero, Manuel Benítez era condecorado con la Medalla de Andalucía y a la cita acudía su mujer, María de los Ángeles Quesada, así como sus hijos Julio y Manuel. Este último acompañado de su esposa, Virginia Troconis, y su hija pequeña, Triana. "Yo a Manuel Benítez le he tenido mucho cariño. Yo hace dos años sabía que esto iba a pasar.Él ha tenido que aguantar. ¿Le hubiera gustado hacerlo antes? Probablemente.Son 54 años y se lo merecía. Todo esto llega en esta vida. Y todo pasa cuando tiene que pasar. Por fin ha pasado lo que tenía que pasar. Esto es una felicidad para todos. Mi hija tiene un abuelo, y un abuelo de carne y hueso. Yo estoy feliz, llevo tiempo viviendo con esta historia", contaba feliz.