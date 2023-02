Este 14 de febrero ha sido un día muy especial para Manuel Díaz 'El Cordobés'. Tras más de 50 años distanciados y en guerra judicial, y sin tener ningún tipo de comunicación paternofilial, el diestro se ha reconciliado con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés'. Este lunes, padre e hijo se han reunido en la Universidad de Córdoba para celebrar el vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del toreo.

Nada más terminar el acto, Manuel Benítez ha hablado con la prensa que esperaba en la puerta y no podía contener la emoción: "No tengo palabras, estoy muy contento con todo, todo viene en su momento, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a navegar en el mismo barco". empezaba diciendo el diestro. Sobre su hijo Manuel Díaz, de 56 ños solo tiene buenas palabras ahora que han solucionado todos los problemas: "Es un hombre muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta, su señora también es muy buena y los niños. El 'Califa' de Córdoba considera que "en cualquier familia ocurren estas cosas" y no encuentra la explicación a por qué este encuentro no ha llegado antes. "Nos queda todavía mucho camino para dialogar, para navegar y pasar muy buenos ratos juntos. Todo lo que antes no hemos disfrutado, lo vamos a disfrutar ahora. Ya estamos de acuerdo en todo. Él es mi hijo y yo soy su padre", decía orgulloso.

G3

Este mismo día, Manuel Díaz publicaba una fotografía en sus redes mostrando que padre e hijo se reunieron también en la intimidad. "La foto de mi vida", escribía un pletórico torero. Esta imagen con la que ambos sellan su reconciliación ha sido muy comentada por sus 230.000 seguidores. Una de las primeras personas en reaccionar ha esta tierna foto ha sido su hija Alba Díaz: "Te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces…".