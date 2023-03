Pedro Piqueras ha mostrado su lado más personal en 'Planeta Calleja'. El periodista ha viajadao, junto a Jesús Calleja, hasta la isla de La Palma, un año después de cubrir en directo los primeros días de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Allí, el director y presentador de Informativos Telecinco ha enseñado su lado más aventurero y desconocido.

Piqueras ha hablado sobre sus inicios en el mundo del periodismo y también de sus pinitos como cantante (fue integrante del grupo 'Carcoma'). "Llegué a tener la oportunidad de dedicarme a la música y tuve una oferta para cantar en solitario, pero el ejercicio del periodismo me atrapó", se sinceraba el periodista, antes de sentarse al piano e interpretar una canción para toda España. A sus 67 años, cumple los 68 en mayo, no piensa en jubilarse -"Me tendrían que echar para que me jubilara", bromeó-, pero sí ha contado que cuando eso pase se ve así, en una velada con sus amigos: "Cuando un día, muy lejos, deje de trabajar, me imagino una vida así, con amigos, en unas banquetas, tomando algo".

Pero Calleja quería sabe más de lado personal de Piqueras. "No sabemos nada de ti. No sabemos si estás casado o tienes hijos", le dijo. "No es que no quiero que se sepa... Yo estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial. Establezco a veces un muro para proteger a las personas que están conmigo. Los que nos dedicamos a esto hemos establecido esa especie de muro, como Matías Prats o Ana Blanco", explicó el periodista, que añadió: "A mis amigos de toda la vida tampoco se les conoce y no les interesa si mi trabajo es público. Hablamos de las mismas chorradas de toda la vida".

Piqueras también ha revelado que no se arrepiente de lo que ha hecho en su profesión "sino de lo que no he hecho, como haber sido corresponsal en un país extranjero. Te pierdes muchas cosas". Y se sincera completamente sobre cómo su profesión ha influido en su vida personal: "Hay muchas cosas que te pierdes saliendo a las diez de la noche todos los días. Por ejemplo, te pierdes el primer plato de cualquier cena, porque casi todos tus amigos, cuando llegas, están casi en el postre. Ir al cine un jueves por la tarde, o el día del espectador, yo no sé lo que es. No he criado a mi hijo".

Pese a los horarios laborales que le impedían pasar con su hijo todo el tiempo que le hubiese gustado, Piqueras asegura que tener "un hijo maravilloso, los días que he tenido lo he vivido intensamente con él, incluso cuando me separé tenía la posibilidad de verlo todos los días, lo recogía del colegio". Y también ha revelado los hobbies que comparte con él, como la vela o la música.

La anécdota de Pedro Piqueras y Antonio Resines

Aunque no se ha extendido mucho sobre si en su época de juerga había relaciones prematrimoniales Piqueras sí ha contestado a Calleja: "Sí, normalmente sí. Pero tampoco te voy a contar esa parte. Te puedes imaginar, como cualquier persona normal". El periodista también ha confirmado al presentador de 'Planeta Calleja' la anécdota que le contó Antonio Resines sobre cómo conoció a su mujer, Ana. El actor contó a Calleja que un día iba un coche con Piqueras y en el coche de al lado iban dos chicas a las que saludaron, quedaron en una discoteca y desde ese día hasta hoy Antonio y Ana no se ha separado. Piqueras también mantuvo una relación con la amiga de Ana durante siete años. "La otra chica fue novia mía un tiempo", confesó el periodista.