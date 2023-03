Ana Rosa Quintana desvela uno de los secretos mejor guardados de su boda con Juan Muñoz. Este jueves 2 de marzo, en el club social de 'El programa de Ana Rosa' charlaron con las creadoras de 'Sophie et Voilà', la firma elegida por Tamara Falcó para su vestido de novia. Saioa Goitia, directora general de la marca y fundadora de la misma junto a Sofía Arribas, directora creativa y diseñadora aseguraron estar felices con el diseño nupcial de la marquesa de Griñón y la periodista, que un día antes probó el filtro más polémico de redes sociales, les comentó que ahora lo que hacía falta era que, a la novia, no le diera por adelgazar o engordar algo que podría hacer retocar el vestido. "Ahora solo queda que a la novia no le dé por cerrar el pico o por abrir la nevera porque les pasa a todas" decía la presentadora mientras que las diseñadoras decían que, a todas sus novias, les daba por adelgazar.

Fue entonces cuando Ana Rosa Quintana, que hace unos días llamó la atención por su look a lo Kardashian, confesó que a ella le había pasado lo contrario, había engordado antes de su boda y, entre risas, reveló el motivo. "Yo cogí peso pero es porque estaba embarazada y no lo sabía nadie" y explicó cómo llevó el diseñador de su traje nupcial su aumento de peso. "El pobre Jesús del Pozo cada vez que iba como yo no se lo contaba a nadie, cada vez que iba tenía que tocar, el pobre súper discreto porque él si lo sabía pero no decía nada", aseguraba la periodista.

Y es que, como ella misma ha recordado este 2 de marzo, la boda de Ana Rosa Quintana, que le dedicó un romántico mensaje a su marido por San Valentín, y Juan Muñoz fue íntima y ella ya estaba embarazada de sus mellizos, Juan y Jaime. El enlace se celebró el 29 de mayo de 2004 en el ayuntamiento de Bollullos de la Meditación, en Sevilla, y fue un enlace civil al que solo acudieron algunos familiares de la pareja. Fue la propia periodista la que, unos días después, confirmó su boda en 'Sabor a ti', el programa que presentaba entonces en Antena 3, y dio algunos detalles del mismo como que llevaba un traje corto, de color marfil, diseñado por Jesús del Pozo y que no llevó tocado pero sí un ramo de flores. Días después, a finales de junio, si hubo una pequeña celebración en su casa a la que acudieron, entre otros, Rosa Villacastín, Antonio Hidalgo, Fernando Ónega o Alfredo Landa. El 6 de noviembre de ese mismo año, nacieron sus hijos Juan y Jaime que, en la actualidad, ya tienen 18 años. La periodista tiene un hijo mayor, Álvaro, un abogado de éxito, de 36 años y fruto de su matrimonio anterior con Alfonso Rojo.