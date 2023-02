Ana Rosa Quintana hace una declaración de amor a su marido, Juan Muñoz, para celebrar el día de San Valentín. Este 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el plató de 'El programa de Ana Rosa' se respiraba más amor que nunca y sus presentadores no han podido evitar hablar de sentimientos. Cuando Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat daban por finalizada la mesa de actualidad para dirigirse a la mesa de corazón, se han fijado en los detalles de pétalos, flores y corazones que el equipo de producción había colocado alrededor del sofá en el que ya estaban los colaboradores de corazón como Alessandro Lequio, Isa Pantoja o Beatriz Cortázar. "¡Viva el amor! Hoy producción ha tirado la casa por la ventana" decía el presentador. "Aquí hay muchos que se han enamorado este año y celebran San Valentín, otros que dejan de celebrarlo..." y la periodista añadía "oh... qué bonito y hay quien se va a casar", decía mirando a la hija de Isabel Pantoja que ha anunciado su boda con Asraf Beno.

Joaquín Prat parecía feliz con este 14 de febrero y no es para menos ya que será el primero que pase junto a su chica, Alexia Pla. "Viva el amor, siempre he pensado que querer también es sufrir... pero, ¿y lo bien que se está cuando uno está enamorado?" comentaba y enseguida tuvo la réplica de su compañera. "No sé, dímelo tú" bromeaba y el presentador le respondía "bueno, o dímelo tú...". Ahí ha sido cuando la periodista ha abierto su corazón y le ha enviado una declaración de amor a su marido.

Telecinco

"Pero lo mío ya... Vamos a cumplir ya casi 25 años y estoy exactamente igual de enamorada o más que el primer día" ha comentado Ana Rosa Quintana sobre su matrimonio con Juan Muñoz lo que ha provocado el piropo de su compañero. "Qué bonito" comentaba Joaquín.

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana confiesa el profundo amor que sienta hacia su marido Juan Muñoz, uno de sus principales apoyos en el último año cuando ha estado recibiendo tratamiento contra un cáncer de mama. La presentadora ya le confesó a Rosa Villacastín que Juan había sido su pilar. "Juan ha sufrido mucho, no lo ha dicho ni lo ha demostrado, pero adelgazó un montón, más que yo, supongo que es un esfuerzo tener a una persona, en este caso a mí, de la que no han dejado de preocuparse ni los chicos ni Juan ni mis amigas" y añadió: "Me ha hecho sentir la mejor del mundo, cuando me puse de rubia me decía: tienes una cabeza preciosa, es verdad que mala cara nunca he tenido, ni mal color, pero cuando se cae el pelo y las pestañas...".