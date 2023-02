Ana Rosa Quintana despide el mes de febrero a lo Kardashian. El look que la presentadora ha escogido este martes 28 de febrero para conducir 'El programa de Ana Rosa' ha dado mucho de qué hablar entre sus compañeros de magazine. Tras realizar el repaso a los temas del día que tratará en el programa, la periodista ha presentado a sus compañeros de la mesa de debate y ha recibido con una sonrisa a Joaquín Prat que ha estado unos días de vacaciones en República Dominicana con su novia, Alexia Pla, tal y como contó DIEZ MINUTOS en exclusiva y luego confirmó el presentador en sus redes sociales. A pesar de que un día antes se reincoporó a su trabajo en 'Ya es mediodía', no ha sido hasta este martes 28 cuando ha vuelto a su puesto en las mañanas de Telecinco.

Ana Rosa Quintana, que luce el color de pelo que arrasa esta temporada, tuvo un recibimiento especial para Joaquín Prat: "Bienvenido, ¿cómo estás? Te veo estupendo" fueron sus palabras y, su compañero, sin dejar de sonreír no pudo evitar comentar el atrevido estilismo que había elegido la periodista: "Yo te veo estupenda. ¡Viva el animal print!" fueron sus palabras que provocaron las risas de sus compañeros de mesa.

Telecinco

Ana Rosa Quintana, consciente de lo llamativo de su look de animal print, respondió con una sonrisa y hablaba de su estilismo. "Claro, estoy muy Kardashian" reconocía la presentadora haciendo referencia al conjunto que llevaba: un jersey de cuello alto con estampado de leopardo en tonos marrones y negros con una blazer del mismo estampado con las solapas del cuello en negro. Y es que el estampado felino es uno de los favoritos de Kim Kardashian, como puedes ver en las imágenes inferiores, y parece que ha servido de inspiración para el conjunto escogido por la presentadora para su programa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que, desde que escogiera unos vaqueros para regresar al trabajo tras recibir tratamiento por su cáncer de mama, los estilismos de Ana Rosa Quintana para presentar 'El programa de Ana Rosa' están dando mucho de qué hablar. Los pendientes se han convertido en un complemento indispensable al llevar el pelo más corto y hemos podido copiar una de sus camisas de cuadros favorita.