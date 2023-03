Mallorca llora la muerte de una de sus grandes anfitrionas. La empresaria Cristina Macaya falleció el 2 de marzo, a los 77 años, tras años de lucha contra un cáncer. La que fuera presidenta de la Cruz Roja durante once años y activa colaboradora de Proyecto Hombre murió rodeada de su familia y en su finca Es Canyar, en la que durante años organizó fiestas míticas de la jet-set mallorquina. Macaya fue una de las grandes personalidades de Mallorca y la anfitriona de los grandes personajes que pasaban por la isla por isla, desde políticos como Bill Clinton y Felipe González, a realeza como los príncipes de Kent, los de Mónaco y el rey Juan Carlos, con el que mantenía una gran amistad, pasando por celebrities internacionales como Michael Douglas y Van Morrison.

"Decimos adiós a una embajadora de las Islas y a una anfitriona de talla mundial, a una mujer libre, pionera y generosa, que mejoró nuestra sociedad con sus valores, su compromiso cultural y sus iniciativas solidarias", escribió Francina Armengol, Presidenta del Govern de les Illes Balears y secretaria general de PSIBPSOE, en su cuenta de Twitter.

Cristina López Mancisidor, como se llamaba, estuvo casada con el financiero Javier Macaya, que falleció cuando Cristina tenía 28 años. El matrimonio tenía tres niños pequeños -Sandra, Javier y Cristina- y estaba embarazada de cinco meses del cuarto -María-. Un año después de enviudar comenzó a colaborar con la Cruz Roja y ahí comenzó su faceta de gran filántropa. Fue promotora de la Unidad de Madres de la cárcel de Palma de Mallorca y estrecha colaboradora de Proyecto Hombre en su isla.

Fue pareja del empresario Plácido Arango, fundador del grupo VIPS y destacado coleccionista de arte, durante 17 años, pero nunca llegaron a casarse. A Cristina, que a lo largo de su vida ha residió en Suiza, Mallorca y Nueva York, le apasionaba cocinar, leer, jugar al bridge y organizar reuniones con sus amigos. Amante de la moda, también contaba en su círculo de amigos con diseñadoras como Elena Benarroch, que tras conocer la trágica noticia de su muerte, ha compartido un post en Instagram con una foto de Cristina junto a un corazón negro.

Cristina Macaya tuvo 17 nietos, que la llamaban 'Bubu', y junto a los que le encantaban pasar sus veranos en Mallorca. Entre su selecto grupo de amigas contaba con Isabel Preysler y Marta Gayá.