Isabel Pantoja ha vuelto de su gira por América después de un baño de masas en ciudades como Nueva York y Puerto Rico donde ha estado acompañada en todo momento de su sobrina Anabel Pantoja, quien ha sido la encargada de grabarle los vídeos para redes sociales en los que ha presumido de llenos en sus conciertos y ha dado a conocer los nervios que la cantante todavía tiene al hacer frente al escenario.

Una vez en España, El programa de Ana Rosa ha querido saber si ya ha vuelto a su vida normal y si ha podido ver a su hija, Isa Pantoja, colaboradora del programa y en el que ha confesado si es cierto que ha podido hablar con ella sobre el boom que ha supuesto esta nueva gira para la tonadillera.

Lo cierto es que Isa Pantoja no ha tenido reparos en confesar que aún no ha hablado con su madre después de que esta deshiciera las maletas, y es que tiene una buena excusa: estaba nerviosa por la llegada de Asraf a Supervivientes, del cual ella se estrenó como defensora en el plató este jueves. Y es que la hija de la tonadillera se encuentra destrozada al saber que estará tiempo sin verle lo que ha hecho que tenga un recuerdo permanente en su habitación: "Tengo a mi Aladdín en mi mesita de noche".

No obstante, Isa ha asegurado que entre sus planes está hablar con su madre, algo para lo que no quiere esperar mucho más, aunque no ha revelado si espera hacerlo este fin de semana, el primero en el que estará en casa sin Asraf para así estar apoyada por su madre, o lo dejará para más adelante.