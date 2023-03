Adara Molinero es una de las concursantes favoritas del público para ganar 'Supervivientes 2023'. La chica de reality tiene un gran séquito de seguidores que la apoyan y además siempre suele darlo todo en cada uno de sus concursos. Por eso, se postula como una de las grandes promesas de esta edición. Por eso, puede que su madre no quiere que nada obstaculicé su triunfo en este concurso y un amor podría empañarlo. Además no sería nada nuevo que surgiese el amor dentro del reality. Violeta y Fabio, Anabel Pantoja y Yulen... son solo algunas de las parejas más recientes que han salido del concurso, pero si hacemos memoria también nos viene otra a la mente y es la formada por Jessica Bueno y Kiko Rivera. Sí, la modelo sevillana y el hijo de Isabel Pantoja se conocieron mientras participan en el reality.

Por eso la preocupación de Elena Rodríguez, la madre de Adara, al ver las imágenes inéditas que han emitido en el 'Deluxe' en las que Artùr Dainese, otro de los concursantes, hablaba sobre Adara diciendo que le parecía "que estaba bastante bien físicamente y que se había fijado en ella".

Artùr Dainese Instagram

La madre de Adara ha sorprendido a todos los colaboradores de la 'Palapa Deluxe' con su opinión sobre las imágenes: "Parezco bruja, yo esto ya lo sabía, antes de irse le dije a mi hija que tuviera cuidado con este chico".

Elena desconfía del modelo internacional que ya participó como tentador en la edición italiana de 'La isla de las tentaciones' y por ello advirtió a su hija sobre su compañero. Elena sospechaba que Artùr mostraría interés por su hija pero no sería algo espontáneo, habla de una estrategia.

Además, Elena cree que su hija no está preparada en estos momentos para conocer a alguien: "Hace muy pocos meses que está sin pareja y creo que necesita estar una temporada sola, conocerse bien, solo así podrá estar bien al lado de otra persona".

