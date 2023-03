Emma García, al borde de las lágrimas, al despedirse en 'Fiesta'

Emma García lleva más de veinte años en televisión, durante estas dos décadas a hecho muchos amigos fuera y dentro de la pequeña pantalla. La presentadora vasca cuenta con un gran equipo junto al que cada fin d semana se pone en frente de la televisión para hacer pasar un buen rato a todas aquellos telespectadores fieles a su magazine. Y es que aunque ella es la cara visible junto a un gran equipo de colaboradores, tras la pantalla hay muchas otras personas que hacen cada semana posible el programa. Por eso, ella ha aprovechado el final del programa 'Fiesta' para mandar un emotivo mensaje a dos de sus compañeros.

Emma García se ha dirigido a cámara, visiblemente emocionada, para habar de dos compañeros del programa: Nacho y Marian. Tiene un mensaje para ellos. "Me gustaría, en nombre de todo el equipo, mandar un abrazo enorme a nuestro querido guionista Nacho Lorente. Él se está recuperando estupendamente de una intervención y en nada lo tenemos de vuelta. Te echamos muchísimo de menos, ya te lo he dicho también por privado", comienza a decir la presentadora.

Emma García manda un mensaje a dos compañeros de #FiestaT5 ♥ https://t.co/YZf71IzSUU — Fiesta (@fiestatelecinco) March 4, 2023

Acto seguido, se ha dirigido a Marian, otro miembro del equipo, con lágrimas en los ojos: "Quiero que mandemos un mensaje muy especial para nuestra compañera. Ya te echamos de menos en la redacción, tus sonrisas, tus risas… Eres una luchadora". Después señalaba que estaba segura que iba a salir adelante: "Esto es solo un tropiezo más en la vida porque, con ese maravilloso carácter, con esas ganas y esa fuerza que tienes y con todo nuestro cariño, todo va a salir bien. Solo puede salir bien. Muchos besos, mucho ánimo y te queremos".