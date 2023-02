"🥉BRONCE🥉¡Hemos vuelto a un podium mundial! Gracias a todos por vuestro apoyo, no sabéis lo que esto significa para mi, muchos sabéis todo lo que he luchado y sufrido por hacer mis sueños realidad. Tengo un equipo increíble a mi lado que no ha dejado de confiar en mi y que nunca me han dado la espalda. Gracias gracias y gracias, de verdad, hoy lo hemos dado todo familia. El cariño que he recibido hoy es indescriptible, no tengo palabras. Sois los mejores. No dejéis nunca que nadie os diga que no podéis hacer algo… 💪🏽🇪🇸🥉", ha escrito Yulen junto a esta imagen.

Y Anabel no ha dudado en comentarle: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.Y tú, lo estás haciendo 🤺💪🏽🇪🇸👏🏻 te quiero".