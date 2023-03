Melania Puntas rompe su silencio y comparte unas palabras que podrían herir a Anabel Pantoja. La modelo lleva unos días en boca de todos después de que, en el programa 'Fiesta', se insinuara que ella podría haber tenido algo que ver en la ruptura entre el esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja. La Miss Elite Spain 2023 se ha mantenido al margen de los rumores que la relacionaban con el deportista mientras que Yulen Pereira se mostró muy molesto cuando le preguntaron por una presunta deslealtad. "Dejad de inventaros las cosas por favor" fueron sus palabras. Al parecer, fue Yulen Pereira el que decidió romper su relación con Anabel Pantoja con unas frases lapidarias después de que la joven volviera a España tras acompañar a su tía en su gira americana. "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo" le dijo poniendo fin a la historia de amor que comenzaron en 'Supervivientes 2022'.

Mientras Yulen Pereira sigue con sus entrenamientos y Anabel Pantoja regresa a Madrid donde intenta recuperar la sonrisa gracias al cariño de los suyos y su trabajo, Melania Puntas continúa con su trabajo como modelo e influencer pero llama la atención una de las últimas reflexiones que ha compartido en su Instagram sobre el amor.

@itsmelaniapuntas

Melania Puntas ha compartido un Stories en el que se puede leer un texto en inglés con una reflexión sobre el amor que dará mucho de que hablar. "Un descanso de alguien pude hacer que te des cuenta de cuánto le quieres o le echas de menos o de cuánta paz consigues sin él", escribió. ¿Se refiere al fin de la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira? Ella no lo dice pero muchos han leído entre líneas que podría ser un mensaje que haga referencia a la ex pareja. Además, también ha compartido otro texto sobre la descripción de una mujer. "A veces fría y sin emociones y otras veces tan dulce y tierna". ¿A quién se refiere?