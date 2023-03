Anabel Pantoja sigue con su vida tras su ruptura con Yulen Pereira e intenta recuperar la sonrisa. La sobrina de Isabel Pantoja ya está en Madrid después de su escapada a Sevilla, donde contó con el cariño y apoyo de su madre Merchi que le cocinó sus platos favoritos como ensaladilla y puchero, y de sus mejores amigos. A su llegada a la capital, la influencer no quiso hablar del fin de su historia de amor ni de las frases que el esgrimista le dijo al romper. "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo" fueron sus palabras después de estar casi un mes separados porque ella acompañó a su tía en su gira americana. Al parecer, la prima de Kiko Rivera no se esperaba el fin de su relación pero ha decidido poner al mal tiempo buena cara y continuar con su vida aunque ya sin Yulen Pereira, el deportista que le robó el corazón en 'Supervivientes 2022'.

Anabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para felicitar a la persona que consigue sacarle una sonrisa en estos momentos tan difíciles. La influencer ha querido desearle 'feliz cumpleaños' a Albertito, el hijo de su prima Isa Pantoja, al que está muy unida y que fue quien la acompañó al altar en su boda con Omar Sánchez. El pequeño cumple nueve años este 7 de marzo y ha podido hablar con Anabel por videollamada. "Hace 9 años te vi y cambiaste mi corazón. Gracias por seguir sacándome una sonrisa cuando más lo necesito. Feliz cumple mi pirata" escribe junto a una foto de ambos y además revela que le llama "mi señor mayor".

El apoyo de Anabel Pantoja a su prima Isa y Asraf Beno

Además, Anabel Pantoja ha querido mostrar su apoyo a Asraf Beno, el novio de Isa Pantoja, que participa en 'Supervivientes 2023'. El joven fue el primero en conseguir fuego, una hazaña que su chica compartió en sus redes y que la sobrina de Isabel Pantoja también quiso compartir con sus seguidores. De esta manera, la influencer muestra su apoyo al novio de su prima pero ni 'mú' del concurso de Arelys Ramos, su ex suegra, que le mandó un 'zasca' en su debut en el programa.