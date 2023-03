Parece ser que Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, está atravesando por un mal momento. La joven utiliza las redes para darse a conocer un poquito más. Hace pocas semanas, le dedicaba una emotiva carta a su madre, que falleció cuando ella tan solo tenía seis años. Este miércoles 8 de marzo, como gesto simbólico en el Día Internacional de la Mujer, Carla ha querido sincerarse por Instagram sobre el bache personal por el que está pasando. La joven se ha puesto en manos de profesionales y ha sido diagnosticada con bulimia, trastorno alimenticio que la ha llevado a ser ingresada varias semanas en el hospital.

"Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años cuando comencé a verme mal en el espejo. Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores", empezaba contando por sus redes.

Instagram

Para ponerle solución, Carla se ha puesto en las mejores manos: "Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra". Aunque está haciendo lo imposible por dejar todo atrás, la sobrina de la reina Letizia es consciente de que tiene un largo camino por delante: "Recuperarse del todo es muy complicado (...) No he salido porque he tenido recaídas... Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos". Carla Vigo nunca había contado esta parte tan íntima de su vida pero quizás ha visto que hablar de ello le viene bien para su evolución y para dar visibilidad a estas enfermedades.