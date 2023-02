Carla Vigo tiene muy presente el recuerdo de su madre, Erika Ortiz. El 7 de febrero de 2007, la hermana pequeña de la reina Letizia falleció en Madrid y, este 2023, se cumplen 16 años de su triste pérdida, una muerte inesperada que afectó mucho a su familia y a su única hija, fruto de su relación con Antonio Vigo del que ya estaba separada. Cuando Carla Vigo perdió a su madre tenía poco más de seis años ya que nació el 13 de octubre de 2000 y, en alguna ocasión, la joven, que ha revelado cómo es su relación con su tía Letizia y sus primas Leonor y Sofía, ha recordado el papel que su progenitora tuvo en su vida.

Hace unos meses, en agosto de 2022, Carla Vigo salió al paso de un desafortunado comentario sobre su madre que le hicieron en redes sociales. Uno de sus seguidores aseguraba que la joven estaba falta de cariño por la ausencia de Erika Ortiz y la actriz no dudó en contestarle. "La persona dice algo así como que mi madre no me dio amor y que trato mal a la gente que quiero… Qué amor me va a dar si viví cinco años y cuatro meses… lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y súper bien así que no hables de temas así", dijo con lágrimas en los ojos en su Instagram. En el vídeo de la parte superior, repasamos cómo es la vida de Carla Vigo, 16 años después de la terrible pérdida de su madre.

GTres

Carla Vigo es muy activa en sus redes sociales donde, en su perfil de Instagram tiene casi 30.000 seguidores. La sobrina de la reina Letizia, que rompió con su último novio Álvaro el pasado octubre, está centrada en conseguir su sueño de ser actriz y ya hemos podido ver algunos de sus trabajos. Participó en la obra de teatro 'Yerma' con Rafael Amargo y ha estrenado su primer cortometraje: 'Cambio de giro' dirigido por Fran Antón. La joven sigue luchando por conseguir su sueño de triunfar en el mundo de la interpretación.