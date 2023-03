Nina, la primera directora de la Academia de 'Operación Triunfo', se ha sincera de cómo vivió su paso por el concurso. "A mí me encargaron llevar la academia de 'OT' porque era una persona que había estado en los escenarios, había sido muy popular y que no paraba de estudiar", cuenta la artista al influencer Malbert, en su podcast 'La red room'. Unas declaraciones que recogemos en el vídeo arriba.

Como buena profesional, Nina no habla mal del formato que la dio a conocer al gran público pero si reflexiona de como este trabajo le ha marcado para siempre. "Era muy broncas y tenía mucha responsabilidad. Había un momento que tenía que ponerles firmes, ahora todos me quieren un huevo. En aquel momento no sé si lo harían", ha bromado la cantante. "A mí 'Operación Triunfo' me ha marcado, seguramente, para mal. Y me han llamado de sitios por tener fama de bronca", ha asegurado.

Uno de los momentos más tensos, y recordado, que Nina vivió durante su paso por la Academia fue su bronca con Vega, concursante de la segunda edición del concurso. "Tengo que decir que lo que me molestó mucho de eso y que por eso la monté. Sabes que estás en un concurso, sabes que vas a tener que bailar, sabes que vas a tener que cantar canciones de todo tipo, si sabes todo eso para qué te presentas al concurso. Estaba muy harta, cada semana era lo mismo, ahora sé que ella se presentó para poder mostrarse. Ahora no me metería en esos ajos, no merece la pena", ha contado.

Nina también ha hablado de la famosa 'maldición del ganador' de 'Operación Triunfo'. Ella cree que "cuando ganan es un momento muy álgido, la televisión te sube muy rápido, pero también te baja rápido. Y esa bajada hay que saber gestionarla y no todo el mundo sabe gestionar su carrera". La cantante recuerda que "es difícil darte a conocer en un programa de televisión porque te sitúa de la noche a la mañana en una realidad, que en realidad es ficción".

Nina, sobre Blanca Paloma: "Podemos ganar"

La cantante ha sido la presidenta del jurado de la segunda edición del Benidorm Fest. Que la eligiesen para este trabajo le hace sentirse "halagada", pero reconoce que "no me gusta juzgar, me parece muy difícil y más en la música". De cara al Festival de Eurovisión, Nina cree que este año "podemos ganar con Blanca Paloma, pero mira el año pasado con Ucrania, es un festival de canciones o de qué es".

"En las bases pone que no se puede politizar las canciones, que no digo que la música se utilice para reivindicar, pero si no se admite politizar las canciones qué hacemos politizando de forma tan radical un concurso musical. Porque este año ya hay canciones en contra de la guerra, que está bien, pero que no se puede. Entonces según qué país ponemos la barra de medir y a mí eso me calienta", confiesa Nina.