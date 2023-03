Ana Obregón ha vivido una jornada inolvidable junto a todos sus hermanos. El ayuntamiento de Alcobendas quiso homenajear a su padre, el constructor Antonio García Fernández, dando su nombre a una calle ubicada en La Moraleja, la exclusiva urbanización que él mismo diseñó en la década de los 70. Ana perdió a su padre el pasado mes de septiembre a los 96 años, y se emoció mucho al destapar la placa.

“Para la familia después de estos dos años que nos hemos unido para cosas tan dolorosas es emocionante. Es un homenaje a mi padre por la labor que ha hecho toda la vida trabajando proveniente de una familia super humilde. Quién le iba a decir a ese niño que con 12 años limpiaba pocilgas que iba a tener una calle con su nombre”, dijo Ana, que llegó con su íntimo amigo Raúl Castillo.

Ana dio un breve discurso para los allí presentes, donde volvió a destacar el mérito de su padre, un hombre al que definió como un “visionario”. “Fue un trabajador nato que estuvo al frente de sus negocios hasta los 89 años, acudiendo cada día a la oficina con la misma ilusión que el primer día”, explicó la actriz. Como no podía ser de otra manera, Ana aprovechó este sentido homenaje para recordar a su hijo, siempre en su mente. “Mi padre estará muy contento, y mi madre y mi hijo, que le admiraba y adoraba. Era su ejemplo de trabajo y esfuerzo", recordó la artista.

Horas después en su Instagram, Ana colgó imágenes del acto y escribió un sentido texto donde se acordó de nuevo de familia. “Nos has mandado el sol para que tu nombre brille para siempre como reconocimiento a tus 70 años de trabajo (…) Sin mamá apoyándote con amor, cuidando de sus cinco hijos, no hubiera sido posible. Hoy en el cielo hay un motivo de celebración con el amor de tu vida y con tu adorado nieto”, explicó.