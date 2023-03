Aitana y Sebastián Yatra son la pareja del año. Y parece que los cantantes ya no están dispuestos a esconder su amor. Poco a poco nos van dando píldoras de que se han vuelto inseparables y nosotros solo podemos pensar, que como ya te contó DIEZ MINUTOS, la pareja ha decidido apostar por su relación sentimental tras varios años de buena amistad. Londres, Madrid, Los Ángeles o Miami son solo algunos de los destinos que han elegido la artista española y el artista colombiano para afianzar su amor.

El pasado fin de semana ambos acudían a la boda de Lele Pons y Guaynaa y aunque gracias a las redes sociales pudimos ir viendo cómo estuvieron de lo más acaramelados toda la noche y la reacción de Sebastian al ver a Aitana en la boda. Ahora, han sido ellos las que gracias a unas fotografías que ambos han compartido en sus redes sociales en los que se ve la gran complicidad que existe entre ambos. La química salta a la vista y los gestos delatan que entre ellos hay algo más allá de una amistad.

"Llegaron las fotos reveladas 👼🏼 Boda @lelepons & @guaynaa 👼🏼", Aitana escribía este texto en sus redes sociales junto a varias instantáneas en las que posa junto al cantante y compositor colombiano Manuel Turizo, Joselina Sorza, la diseñadora Mariana Ordosgoitia, Julian Turizo Zapata y.... lo que es más importante junto Sebastián Yatra quien, en la primera de las fotografías, sale abrazado a la cantante.

Pero es que estas no es la única publicación conjunta que han hecho los cantantes. Sebastian Yatra ha compartido unas fotografías de sus últimos días en Miami junto a las que escribe. " unos días en cAsA", con las A, en mayúscula. Y aunque otra vez no hay ninguna fotografía en las que estén solos, sino que posan junto amigos, en las fotografías que ha compartido también abre con una con Aitana.

