Sebastián Yatra asistía como invitado a 'El Hormiguero' para hablar sobre su nueva canción 'Una noche sin pensar' y las próximas fechas para su gira por España y Portugal. "Cuando hago una canción nueva, lo primero que busco es la melodía y luego, a su alrededor, construyo el tema. En el último, lo que más me costó fue la última estrofa", ha expresado a Pablo Motos.

Otro de los aspectos que hablaron durante la entrevista fue la participación de Sebastián Yatra en 'La Voz Kids', programa donde hace de coach musical. En este sentido, el presentador ha aprovechado para hacerle un guiño a Aitana.

Instagram

"Vuelves a estar como coach en el programa con Bisbal, con Rosario, y, no sé si la conoces, una tal Aitana. Una chica con flequillo, muy guapa", le preguntaba Motos al intérprete de 'Chica ideal', a lo que intentando esquivar el tema, le respondía Yatra: "La conozco, la conozco", comentaba y añadía: "Eva González también está. Se me hacen parecidos los de la foto", decía refiriéndose a la imagen promocional del programa y con una pícara sonrisa.

En diciembre conocimos la ruptura de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau tras la publicación de su serie conjunta 'La última': "Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto. Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada", explicaba ella en un evento después de saber la noticia. A finales de 2022, la exconcursante de 'Operación Triunfo' y Sebastián Yatra hicieron saltar las alarmas por su relación.