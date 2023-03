Fani Carbajo ha vuelto a su canal de MtMad para contarnos una drástica decisión que ha tomado en su vida. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' anunciaba su ruptura con la que era su pareja Christofer, de hecho, y parece la definitiva porque ya hacen caminos por separado, incluso la influencer nos presentó en su último episodio de la plataforma a su nueva ilusión: "Se llama Fran, es anónimo, es mecánico, trabaja los fines de semana en una discoteca... y le conocí ahí, de fiesta", decía en el vídeo.

Ahora Fani utiliza MtMad para hablar sobre nuevos rumbos en su vida, aparte de atreverse con el mundo de la música: "Estas últimas semanas con todo el revuelo de Fran, de mi ruptura, han surgido muchas dudas sobre mi futuro, especulaciones vuestras y muchos temas que han quedado en el aire", expresaba

Mediaset

En este sentido, ha desvelado que deja el bar de copas que había creado: "Estaba en los preparativos del local, pero he decidido irme del local", aseguraba. Además nos ha contado los motivos: Tuve que coger a dos socios porque yo sola no podía pagar todo. Tengo muchísimos gastos para una sola persona, si no tuviese un hijo o una casa a lo mejor seguiría, pero como no es caso... soy una mujer trabajadora y luchadora he tomado la decisión de dejar el local", explicaba.

Asimismo, afirma que dejar el local "no le duele" porque estaba vinculado a Christofer -con quien ha vuelto varias veces-. Según explica, no era socio pero su expareja iba a trabajar allí como camarero y señala: "No quiero tener nada que ver con mi pasado. Borrón y cuenta nueva", ha dicho.