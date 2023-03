En el año 2002, Laura vivió uno de los momentos más amargos de su vida: la pérdida de su marido, José Luis Dibildos.

"Mamá, nos quedamos solas sin papá y yo hija única pero siempre me has demostrado que para lo bueno y para lo malo, has estado ahí, siempre juntas. TE QUIERO MUCHÍSIMO", escribía en sus redes su hija recordando el aniversario de la muerte de su padre.